Fatalna wiadomość dla Szczęsnego, Flick ogłasza tuż po meczu. Postawił sprawę jasno

FC Barcelona. Hansi Flick zabrał głos po meczu. Fatalna wiadomość dla Wojciecha Szczęsnego

Jest spektakularną osobą, co widać z zewnątrz. Znałem go tylko jako bramkarza i z tego, jak grał w najlepszych drużynach w Europie. Już pierwszego dnia zaczął ze mną rozmawiać. Powiedział, że nie przyszedł tu, żeby ze mną rywalizować, że ja rywalizuję tylko sam ze sobą, co mnie zszokowało. Na pozycji bramkarza, na której panuje tak duża rywalizacja, na której gra tylko jeden zawodnik, okazał szacunek, na który być może nie zasługiwałem. Ma 34 lata i bardzo mi pomaga

Inaki Pena wypowiadał się także na temat odważnej gry Barcelony pod wodzą Flicka, która wysoko atakuje pressingiem swoich rywali, co wpływa na znaczne oddalenie linii obrony od bramki. To natomiast ma bezpośrednie przełożenie na sposób gry bramkarza.

- To jest to, co trenujemy od rozpoczęcia okresu przygotowawczego, od przybycia trenera, od pierwszych meczów. Gdy tylko wszedł do szatni, powiedział nam, że jednym ze środków, by odzyskać dobrą grę jest wysoki pressing i brak strachu przed jakimkolwiek rywalem - powiedział Hiszpan.