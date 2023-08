Fatalna wiadomość dla Lewandowskiego. FC Barcelona niebawem wyda komunikat

To już w zasadzie przesądzone - Ousmane Dembele odejdzie z FC Barcelona, wzmacniając PSG. Znany dziennikarz Fabrizio Romano ogłosił już nawet w sprawie tego hitu swoje słynne "here we go". Wydanie oficjalnych komunikatów przez oba kluby zdaje się już być tylko formalnością. Odejście Francuza z "Dumy Katalonii" to fatalna wiadomość dla Roberta Lewandowskiego. Żaden inny piłkarz drużyny Xaviego Hernandeza nie był bowiem w stanie tak owocnie współpracować z reprezentantem Polski, jak 26-latek.