Wiele wskazywało na to, że ten mecz może uratować Barcelonie cały, nieudany jak dotąd, sezon 2023/24. W pierwszym meczu ćwierćfinału Ligi Mistrzów w Paryżu "Duma Katalonii" prowadzona przez Xaviego Hernandeza pokonała PSG 3:2. Gol Andreasa Christensena z 77. minuty wlał w serca kibiców Barcy wielkie nadzieje.

Rewanż na Olímpic Lluís Companys w Barcelonie miał być zwieńczeniem dzieła. FC Barcelona miała przewagę jednej bramki i 90 minut na własnym terenie, aby tego nie zepsuć.

Zaczęło się świetnie. Już w 12. minucie bowiem Lamine Yamal przeprowadził fenomenalną indywidualną akcję i posłał równie dobre podanie do Raphinhi. Brazylijczyk zamienił je na gola - swojego trzeciego w tym dwumeczu.

W 29. minucie plan Barcelony na to spotkanie posypał się przez jeden, ale fatalny błąd. Kiedy Bradley Barcola wychodził "sam na sam" z Markiem-Andre ter Stegenem, Ronald Araujo powinien go puścić. Nawet gdyby Francuz strzelił gola, "Duma Katalonii" nadal prowadziłaby w dwumeczu, a każda minuta przybliżałaby ją do awansu do półfinału.

Sekunda "zaćmienia" zmieniła historię. Ronald Araujo popełnił fatalny w skutkach błąd

Urugwajski obrońca Bradleya Barcoli jednak nie puścił i nie dał wykazać się ter Stegenowi. Wystarczyło, że lekko szarpnął rozpędzonego Francuza, a ten padł na murawę. Sędzia nie miał wyjścia i wyrzucił Ronalda Araujo z boiska.

Xavi nie miał wyboru. Musiał wprowadzić środkowego obrońcę, którym był Inigo Martinez. Wydaje się, że ówczesny trener FC Barcelona również popełnił wtedy błąd. Uznał, że w grze obronnej Lamine Yamal już mu się nie przyda, więc to jego zdjął. A przecież już wtedy był to piłkarz, który jedną akcją może przechylić szalę zwycięstwa na korzyść Barcelony, co udowodnił nawet w tym spotkaniu. Wielu ekspertów później zastanawiało się, czy nie lepiej byłoby zdjąć z murawy Roberta Lewandowskiego, który nie prezentował najlepszej formy.

Sekwencja tych wszystkich błędów sprawiła, że FC Barcelona do końca tego spotkania straciła cztery gole i nie zdobyła już ani jednego. Mecz zakończył się zwycięstwem paryżan 4:1 i to oni awansowali do półfinału. Tam dość sensacyjnie zostali wyeliminowani przez Borussię Dortmund, a po końcowy triumf w wielkim finale sięgnął Real Madryt. Kto wie, czy gdyby nie czerwona kartka Ronalda Araujo, może mielibyśmy pierwsze w historii El Clasico w finale Ligi Mistrzów. Czasu jednak nie da się już cofnąć.

Teraz FC Barcelona będzie miała okazję zrewanżować się PSG, choć stawka tego spotkania będzie o wiele mniejsza. W środę 1 października drużyny te zmierzą się na stadionie olimpijskim w stolicy Katalonii w ramach drugiej kolejki Ligi Mistrzów. Sędzią głównym tego spotkania będzie Anglik Michael Oliver.

Radość piłkarzy PSG AFP

FC Barcelona - PSG Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Ronald Araujo i Robert Lewandowski Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP