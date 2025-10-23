Partner merytoryczny: Eleven Sports

Fantastyczne wieści ws. Lewandowskiego. Tuż przed El Clasico. "Nieoficjalnie"

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Robert Lewandowski obecnie leczy kontuzję. Polski napastnik doznał urazu naderwania mięśnia dwugłowego uda. Pierwsze informacje mówiły o tym, że okres rehabilitacji może potrwać około sześciu tygodni. Przyjaciel polskiego napastnika zdradził nieoficjalną datę powrotu na boisko. To są świetne wieści przed zbliżającym się El Clasico.

Lewandowski wraca do zdrowia
Lewandowski wraca do zdrowiaJOSEP LAGOAFP

Ostatni raz Roberta Lewandowskiego na boisku obserwowaliśmy podczas meczu eliminacji mistrzostw świata pomiędzy Litwą, a Polską. 37-latek zdobył gola w zwycięskim meczu (2:0), a dwa dni później okazało się, że doznał urazu. FC Barcelona poinformowała, że doznał on naderwania mięśnia dwugłowego uda. Tym samym stało się jasne, że Polak nie zagra w zbliżającym się El Clasico z Realem Madryt, ale także z kilku innych spotkań w ramach La Liga i Ligi Mistrzów.

Nowe wieści ws. Lewandowskiego. Jest nieoficjalna data powrotu

Tymczasem nowe informacje w sprawie stanu zdrowia Roberta Lewandowskiego ujawnił Sławomir Peszko. - Chciałem się spotkać z Robertem w Madrycie. Tam nie gra, ale w następnej kolejce będzie już gotowy - powiedział w czwartkowy wieczór na antenie "Kanału Sportowego".

Nieoficjalnie Robert będzie gotowy po meczu Realu z Barceloną, czyli na następną kolejkę ligową 
dodał Peszko.

Mecz Realu z Barceloną zaplanowano na niedzielę (26 października). Później "Duma Katalonii" zmierzy się z Elche. To spotkanie zaplanowano na niedzielę (2 listopada) i właśnie - według Peszki - na to starcie Lewandowski powinien być już gotowy.

Powrót Lewandowskiego na boisko to świetna wiadomość nie tylko dla Barcelony, ale także dla reprezentacji Polski, przed którą dwa ostatnie mecze eliminacji mistrzostw świata z Holandią (14 listopada) i Maltą (17 lipca). - Będzie gotowy na Holandię - wyznał Peszko.

Zobacz również:

Robert Lewandowski w FC Barcelonie
Robert Lewandowski

W Hiszpanii już huczy o nagłej decyzji Barcelony. Zaczęło się od Lewandowskiego

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski
Robert Lewandowski: Dobrze przyjechać na kadrę po wygranym meczuPolsat SportPolsat Sport
Piłkarz w stroju FC Barcelony z charakterystycznym herbem klubu i logotypem sponsora na koszulce, podczas meczu na stadionie, z poważnym wyrazem twarzy, ręce wspiera na biodrach.
Robert Lewandowski w FC BarcelonieNaoki Morita/Aflo Images/East NewsEast News
Sportowiec w stroju klubowym klaszcze w dłoniach, będąc na tle rozmytego stadionu, skupienie na jego twarzy i gestykulacji.
Robert LewandowskiMATTHIEU MIRVILLEAFP
Zawodnik drużyny piłkarskiej w różowym stroju stoi na murawie z rękami na biodrach, jego wyraz twarzy wskazuje na rozczarowanie, w tle rozmazana publiczność i ławka rezerwowych.
Robert LewandowskiJose BretonAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja