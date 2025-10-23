Fantastyczne wieści ws. Lewandowskiego. Tuż przed El Clasico. "Nieoficjalnie"
Robert Lewandowski obecnie leczy kontuzję. Polski napastnik doznał urazu naderwania mięśnia dwugłowego uda. Pierwsze informacje mówiły o tym, że okres rehabilitacji może potrwać około sześciu tygodni. Przyjaciel polskiego napastnika zdradził nieoficjalną datę powrotu na boisko. To są świetne wieści przed zbliżającym się El Clasico.
Ostatni raz Roberta Lewandowskiego na boisku obserwowaliśmy podczas meczu eliminacji mistrzostw świata pomiędzy Litwą, a Polską. 37-latek zdobył gola w zwycięskim meczu (2:0), a dwa dni później okazało się, że doznał urazu. FC Barcelona poinformowała, że doznał on naderwania mięśnia dwugłowego uda. Tym samym stało się jasne, że Polak nie zagra w zbliżającym się El Clasico z Realem Madryt, ale także z kilku innych spotkań w ramach La Liga i Ligi Mistrzów.
Nowe wieści ws. Lewandowskiego. Jest nieoficjalna data powrotu
Tymczasem nowe informacje w sprawie stanu zdrowia Roberta Lewandowskiego ujawnił Sławomir Peszko. - Chciałem się spotkać z Robertem w Madrycie. Tam nie gra, ale w następnej kolejce będzie już gotowy - powiedział w czwartkowy wieczór na antenie "Kanału Sportowego".
Nieoficjalnie Robert będzie gotowy po meczu Realu z Barceloną, czyli na następną kolejkę ligową
Mecz Realu z Barceloną zaplanowano na niedzielę (26 października). Później "Duma Katalonii" zmierzy się z Elche. To spotkanie zaplanowano na niedzielę (2 listopada) i właśnie - według Peszki - na to starcie Lewandowski powinien być już gotowy.
Powrót Lewandowskiego na boisko to świetna wiadomość nie tylko dla Barcelony, ale także dla reprezentacji Polski, przed którą dwa ostatnie mecze eliminacji mistrzostw świata z Holandią (14 listopada) i Maltą (17 lipca). - Będzie gotowy na Holandię - wyznał Peszko.