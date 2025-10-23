Ostatni raz Roberta Lewandowskiego na boisku obserwowaliśmy podczas meczu eliminacji mistrzostw świata pomiędzy Litwą, a Polską. 37-latek zdobył gola w zwycięskim meczu (2:0), a dwa dni później okazało się, że doznał urazu. FC Barcelona poinformowała, że doznał on naderwania mięśnia dwugłowego uda. Tym samym stało się jasne, że Polak nie zagra w zbliżającym się El Clasico z Realem Madryt, ale także z kilku innych spotkań w ramach La Liga i Ligi Mistrzów.

Nowe wieści ws. Lewandowskiego. Jest nieoficjalna data powrotu

Tymczasem nowe informacje w sprawie stanu zdrowia Roberta Lewandowskiego ujawnił Sławomir Peszko. - Chciałem się spotkać z Robertem w Madrycie. Tam nie gra, ale w następnej kolejce będzie już gotowy - powiedział w czwartkowy wieczór na antenie "Kanału Sportowego".

Nieoficjalnie Robert będzie gotowy po meczu Realu z Barceloną, czyli na następną kolejkę ligową

Mecz Realu z Barceloną zaplanowano na niedzielę (26 października). Później "Duma Katalonii" zmierzy się z Elche. To spotkanie zaplanowano na niedzielę (2 listopada) i właśnie - według Peszki - na to starcie Lewandowski powinien być już gotowy.

Powrót Lewandowskiego na boisko to świetna wiadomość nie tylko dla Barcelony, ale także dla reprezentacji Polski, przed którą dwa ostatnie mecze eliminacji mistrzostw świata z Holandią (14 listopada) i Maltą (17 lipca). - Będzie gotowy na Holandię - wyznał Peszko.

