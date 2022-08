Fani Barcelony mobilizują "Lewego" w specjalny sposób! Kto, jak nie on?

Justyna Krupa Robert Lewandowski

FC Barcelona do przerwy tylko remisowała z Rayo Vallecano 0-0, co mocno sfrustrowało kibiców "Blaugrany". Na początku drugiej połowy dali znać, na czyje bramki bardzo liczą. Zrobili to za pomocą specjalnej piosenki.

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP/PAU BARRENA/ / AFP