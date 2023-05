Biorąc pod uwagę same bramki, po 12 kolejkach La Liga Robert Lewandowski miał ich na koncie już 13. Kilka tygodni później rozpoczęły się jednak mistrzostwa świata w Katarze, po których nasz napastnik długo nie był w stanie nawiązać do swoich występów z początku sezonu, co wywołało głosy krytyki skierowanej pod adresem "Lewego".

- Oczywiście, że była słabsza forma - przyznał Robert Lewandowski w rozmowie z Łukaszem Wiśniowskim przed kamerą Canal+ Sport. - Wydaje mi się, że wiele czynników na to wpłynęło, gdy patrzę na to wstecz. Począwszy od braku ryzyka w drużynie, poprzez problemy zdrowotne ... znalazłoby się jeszcze parę rzeczy. Pozasportowych spraw już na to nie przekładam. Tamte aspekty były największe, a dodatkowo to się kumulowało - dodał kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski.

FC Barcelona. Robert Lewandowski wprost: "Oczywiście, że była słabsza forma"

Robert Lewandowski zwrócił uwagę także na urazy, które dotykały jego kolegów, a także zmianę stylu gry drużyny. - Jak dla mnie to, co graliśmy przed i po mundialu to różne rzeczy. A jeszcze nagle mieliśmy sporo wielotygodniowych kontuzji w zespole. Okazało się, że trzeba grać z zawodnikami, którzy mniej grają na danych pozycjach na co dzień. To było wielkie wyzwanie. Ale to pierwszy sezon, biorę to jako coś, czego się nauczyłem, nowe doświadczenie. Myślę, że w kolejnym sezonie to będzie mi tylko pomagało - ocenił reprezentant Polski.