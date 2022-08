Fabregas o Messim: Wróci do Barcelony. Zagra z Lewandowskim

Fabregasz Argentyńczykiem grał razem przez trzy sezony. Wspólnie zagrali w 126 spotkaniach. Wygrali mistrzostwo Hiszpanii i Puchar Króla. Większość kariery Fabregas spędził jednak w Anglii - w Arsenalu i Chelsea. Ostatnie cztery sezony był zawodnikiem AS Monaco.

Fabregas: Powrót Messiego to marzenie kibiców

Przed sezonem trafił do Como, zespołu z włoskiej Serie B. Przeszedł tam nieprzypadkowo - właścicielami klubu zostali indonezyjscy miliarderzy. Część akcji przypadło też Fabrgasowi. Tak samo ma być z Henry’m. Hiszpan i Francuz znają się doskonale ze wspólnej gry w Arsenalu. Razem z byłym zawodnikiem m. in. Chlesea i reprezentacji Anglii Denisem Wise’m, który jest dyrektorem klubu mają sprawić, że za pieniądze Djarum Grup Como zagra we włoskiej ekstraklasie.

Fabregas wciąż jednak żyje tym, co się dzieje w Barcelonie, a przede wszystkim Messim. Obaj są z tego samego rocznika - 1987. Hiszpan podkreśla, że jego marzeniem jest, by Argentyńczyk wrócił do Barcelony. - Jako wychowanek tego klubu mam nadzieję, że to się stanie. Został mu tylko rok w Paris Saint Germain. To marzenie nie tylko klub, ale także fanów. I właśnie jako kibic Barcelony o tym mówię - twierdzi Fabregas.

Prezydent i trener Barcelony też chcą Messiego

Powrót Messiego to prawdopodobny ruch, bo marzenia Hiszpana podzielają prezes i trener Barcelony. Jeśli tak by się stało, to Argentyńczyk zagrałby w jednym klubie z Robertem Lewandowskim.

- Jako prezydent czuję, że mam moralny dług wobec Messiego. Dlatego chcę mu dać jeszcze wyjątkowy moment w karierze. Myślę, że możemy to zrobić - mówił Joan Laporta w "New York Times". - Messi zasługuje, by tu jeszcze zagrać - dodał Xavi Hernandez, trener Barcelony.