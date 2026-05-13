Pozostanie w FC Barcelona wciąż jest opcją dla Roberta Lewandowskiego. Aby taki scenariusz się zrealizował, Polak musiałby podpisać nowy kontrakt na gorszych dla siebie warunkach i zaakceptować mniejszą rolę w zespole Hansiego Flicka.

Lewandowskim interesują się jednak również kluby, w których presja jest o wiele mniejsza, a które zapewniłyby mu z pewnością więcej minut na boisku. A jakby do tego dodać udział w Lidze Mistrzów, to opcja staje się z marszu bardzo obiecująca.

Lewandowski na celowniku europejskiego mistrza. Dołączyłby do grupy Polaków

Teraz Florian Plettenberg potwierdza te doniesienia. Niemiecki dziennikarz Sky Sport dodaje, że w tym momencie nie jest to jeszcze nic zaawansowanego.

- Porto wykazuje bardzo konkretne zainteresowanie Robertem Lewandowskim. Ale na tym etapie nic zaawansowanego ani uzgodnionego - donosi Plettenberg.

- Na stole leży wiele ofert i zapytań. Przedłużenie kontraktu w FC Barcelona nadal jest możliwe. Decyzje pozostają otwarte. Jednak Porto chce poważnie spróbować sfinalizować ten transfer - dodaje dziennikarz.

Rozłąka z Wojciechem Szczęsnym w razie odejścia z Barcy z pewnością byłaby dla Lewandowskiego trudna. Pocieszałaby go jednak w pewnym stopniu myśl dołączenia do trzech innych kolegów z reprezentacji Polski.

FC Porto w tym sezonie odzyskało mistrzowski tytuł po kilku latach, a Polacy odegrali w tym sukcesie bardzo znaczące role, szczególnie obrońcy, którzy byli w klubie od początku sezonu. Oskar Pietuszewski natomiast jest wielką nadzieją tego klubu. W ostatnim czasie "Smoki" zaczęły bardzo przychylnie patrzeć na reprezentantów naszego kraju, więc zainteresowanie Robertem Lewandowskim w obecnej sytuacji napastnika nie może dziwić.

We Włoszech głośno o Robercie Lewandowskim. Sensacyjny kierunek transferowy

