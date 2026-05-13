Europejski mistrz wkracza do akcji. Chodzi o transfer Lewandowskiego

Kacper Dąderewicz

Już niebawem dowiemy się, w jakim klubie Robert Lewandowski spędzi kolejny sezon. Polak jest bardzo szczęśliwy w Barcelonie, ale niewykluczone, że będzie musiał się z nią pożegnać po wygaśnięciu umowy. Teraz Florian Plettenberg, dziennikarz Sky Sport, potwierdza doniesienia o zainteresowaniu Polakiem jednego z europejskich gigantów. Ten klub w przyszłym sezonie wystąpi w Lidze Mistrzów.

Robert Lewandowski i Gavi w strojach FC Barcelona na boisku po meczu, obejmują się.
Robert Lewandowski i Gavi

Pozostanie w FC Barcelona wciąż jest opcją dla Roberta Lewandowskiego. Aby taki scenariusz się zrealizował, Polak musiałby podpisać nowy kontrakt na gorszych dla siebie warunkach i zaakceptować mniejszą rolę w zespole Hansiego Flicka. 

Lewandowskim interesują się jednak również kluby, w których presja jest o wiele mniejsza, a które zapewniłyby mu z pewnością więcej minut na boisku. A jakby do tego dodać udział w Lidze Mistrzów, to opcja staje się z marszu bardzo obiecująca.

We wtorek portugalskie media informowały, że Robertem Lewandowskim zainteresowane jest FC Porto, czyli klub, w którym występuje już trzech Polaków: Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Oskar Pietuszewski.

Teraz Florian Plettenberg potwierdza te doniesienia. Niemiecki dziennikarz Sky Sport dodaje, że w tym momencie nie jest to jeszcze nic zaawansowanego.

- Porto wykazuje bardzo konkretne zainteresowanie Robertem Lewandowskim. Ale na tym etapie nic zaawansowanego ani uzgodnionego - donosi Plettenberg.

- Na stole leży wiele ofert i zapytań. Przedłużenie kontraktu w FC Barcelona nadal jest możliwe. Decyzje pozostają otwarte. Jednak Porto chce poważnie spróbować sfinalizować ten transfer - dodaje dziennikarz.

Rozłąka z Wojciechem Szczęsnym w razie odejścia z Barcy z pewnością byłaby dla Lewandowskiego trudna. Pocieszałaby go jednak w pewnym stopniu myśl dołączenia do trzech innych kolegów z reprezentacji Polski.

FC Porto w tym sezonie odzyskało mistrzowski tytuł po kilku latach, a Polacy odegrali w tym sukcesie bardzo znaczące role, szczególnie obrońcy, którzy byli w klubie od początku sezonu. Oskar Pietuszewski natomiast jest wielką nadzieją tego klubu. W ostatnim czasie "Smoki" zaczęły bardzo przychylnie patrzeć na reprezentantów naszego kraju, więc zainteresowanie Robertem Lewandowskim w obecnej sytuacji napastnika nie może dziwić.

