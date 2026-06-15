W maj 2026 roku Robert Lewandowski oficjalnie poinformował świat o zakończeniu współpracy z Barceloną. Polak nie zdecydował się bowiem przedłużyć umowy, która wygasa już 30 czerwca.

Od tego momentu rozpoczęła się prawdziwa saga transferowa. Wieści o zainteresowaniu kapitanem reprezentacji Polski napływały z bardzo wielu stron świata. Najczęściej wspominanymi kierunkami były Turcja, Włochy oraz Arabia Saudyjska. Nieśmiało przebijały się także plotki ws. działań zespołów Amerykańskich. Tych w ostatnich tygodniach było jednak nieporównywalnie mniej.

Sytuacja zmieniła się jednak chwilę po rozpoczęciu mistrzostw świata 2026. Okazało się bowiem, że Robert Lewandowski udał się do USA, aby tam spotkać się z przedstawicielami Chicago Fire. To właśnie ten klub jest obecnie faworytem w wyścigu o względy 37-latka.

Trener amerykańskiej drużyny zabrał głos ws. Lewandowskiego. "Będziemy harować"

15 czerwca otrzymaliśmy kolejny poważny sygnał z obozu Chicago Fire. Tym razem w obecności kibiców bardzo dosadnej wypowiedzi ws. Polaka udzielił trener amerykańskiej ekipy - Gregg Berhalter.

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- Chcemy Roberta Lewandowskiego w Chicago, ale przed nami jeszcze bardzo dużo pracy, żeby to zrobić. Będziemy jednak harcować, żeby sfinalizować ten transfer - przekazał zebranym "sternik" ekipy z Chicago. Jego słowa spotkały się z bardzo entuzjastyczną reakcją kibiców.

Mimo wielu znaków wciąż nie wiadomo jaka przyszłość czeka Roberta Lewandowskiego. Z medialnych doniesień wynika, że mimo początkowego sceptycyzmu kapitan reprezentacji Polski był zachwycony perspektywami, przedstawionymi mu przez włodarzy Chicago Fire. Ci mieli bowiem zadbać o każdy najmniejszy szczegół w kwestii ewentualnego pobytu zawodnika oraz jego rodziny za oceanem.

Moc przedstawionych wcześniej argumentów może sprawić, że Robert Lewandowski ostatecznie zdecyduje się kontynuować swoją piłkarską karierę za oceanem. Na finalne rozstrzygnięcie dalszych losów polskiego napastnika wciąż należy jednak poczekać.

Robert Lewandowski IMAGO/Maciej Rogowski East News

Gregg Berhalter Michael Miller/ISI Photos Getty Images

Robert Lewandowski William Volcov AFP





Eksperci o decyzji Roberta Lewandowskiego Polsat Sport