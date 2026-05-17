Emocje sięgają zenitu. Zahavi: "Lewandowski nie odrzucił propozycji Barcelony"

"Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by ruszyć dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana" - to pierwsze słowa sobotniego komunikatu, jaki w mediach społecznościowych zamieścił Robert Lewandowski.

Czy to oznacza, że największa zagadka na finiszu sezonu 2025/26 została rozwiązana? Tylko połowicznie. Wciąż nie wiemy, gdzie blisko 38-letni snajper otworzy nowy rozdział kariery.

Robert Lewandowski żegna się z Barceloną. Jego agent wciąż działa na dwa fronty. Opcja amerykańska w grze

- Robert Lewandowski nie odrzucił propozycji przedłużenia kontraktu z Barceloną, ale chciał podjąć nowe wyzwanie. Zainteresowanie wykazują kluby z USA i Arabii Saudyjskiej, a ostateczna decyzja zapadnie pod koniec sezonu - informuje agent polskiego napastnika Pini Zahavi, cytowany przez serwis 365Scores Arabic.

To dosyć wyraźnie zmienia obraz sytuacji kreślony w mediach przynajmniej od kilku dni. Wedle przyjętej narracji Lewandowski jest o krok od podpisana kontraktu z Al-Hilal, występującym w Saudi Pro League. Jak widzimy, Półwysep Arabski nie jest jednak jedynym możliwym kierunkiem emigracji.

Wypowiedź Zahaviego wskazuje, że w grze nadal pozostaje Chicago Fire. Amerykanie nie są w stanie zaoferować Polakowi pensji, którą proponują szejkowie. W tym wyścigu zachowują jednak realne szanse na zwycięstwo.

Powoli staje się jasne, że kwota 90 mln euro za sezon - rzekomo mająca stanowić wysokość zarobków Polaka w Al-Hilal - nie odpowiada realiom bieżącej sytuacji.

"Jak dowiedzieliśmy się z naszych źródeł, Zahavi negocjuje najlepszą ofertę dla Polaka i żąda pensji 20 milionów euro rocznie plus 5 milionów jako premie" - czytamy w serwisie 365Scores Arabic.

Ostateczne rozstrzygnięcia powinniśmy poznać w nadchodzącym tygodniu. Tymczasem już w niedzielny wieczór Lewandowski rozegra pożegnalny mecz w barwach "Dumy Katalonii". Rywalem mistrza Hiszpanii na Camp Nou będzie Betis. W najbliższą sobotę Barcelonę czeka jeszcze wyjazdowa potyczka z Valencią, ale najprawdopodobniej już bez udziału Polaka.

Początek meczu Barcelona - Betis o godz. 21:15.

