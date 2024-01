Eksplozja radości Lewandowskiego, piłka już w siatce. Nagle sędzia wkroczył do akcji

Piłkarze FC Barcelona zeszli na przerwę w meczu z Realem Betis prowadząc 1:0. W końcówce pierwszej połowy wynik mógł podwyższyć Robert Lewandowski, który nawet posłał piłkę do siatki, ale jego gol ostatecznie nie został uznany. Reprezentant Polski sam "okradł się" z trafienia, dając złapać się na spalonym, co wykazała analiza VAR. Niewiele brakło, by "Lewy" podtrzymał swoją dobrą strzelecką passę.