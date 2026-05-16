"Eksplozja". Niemcy reagują. Tak potraktowali Lewandowskiego

Tomasz Brożek

To już koniec - Robert Lewandowski wraz z końcem tego sezonu odejdzie z ekipy FC Barcelona. Na ostateczną decyzję dotyczącą polskiego napastnika natychmiast zareagowali Niemcy i tamtejsze redakcje sportowe, ciągle traktujące naszego reprezentanta jako gwiazdę światowego formatu. W ich podsumowaniach czytamy o "eksplozji", jaką stanowił oficjalny komunikat, "imponujących osiągnięciach" 37-latka na Półwyspie Iberyjskim, a także rozważaniach dotyczących przyszłości "Lewego".

- Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by iść dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana - napisał w sobotę Robert Lewandowski, tym samym ogłaszając, że jego czas w barwach FC Barcelona dobiegnie końca wraz z finiszem bieżącego sezonu. Polak będzie miał okazję pożegnać się z katalońskimi kibicami podczas niedzielnego meczu La Liga z Realem Betis na Camp Nou.

Na ostateczną decyzję dotyczącą przyszłości Roberta Lewandowskiego natychmiast zareagowały niemieckie media, które niegdyś co tydzień ekscytowały się występami naszego napastnika w ekipie Borusii Dortmund i Bayernu Monachium.

Decyzja podjęta. Eksplozja wokół Lewandowskiego w Barcelonie - grzmi "Bild"
grzmi "Bild"

- To już oficjalne! Napastnik Robert Lewandowski opuści FC Barcelonę po zakończeniu sezonu. Klub i napastnik ogłosili to w sobotnie popołudnie. Kontrakt Lewandowskiego i tak wygasa latem. Po czterech latach i trzech tytułach mistrzowskich Hiszpanii, rozdział w FC Barcelonie dla "Lewego" dobiegł końca - czytamy dalej.

Niemiecki tabloid podkreśla przy tym, że choć Polak zdobył w Katalonii masę trofeów, nie udało mu się jednak sięgnąć po upragnioną w Barcelonie Ligę Mistrzów.

O huku i wystrzale związanymi z komunikatem Roberta Lewandowskiego pisze także portal Sport.de. - Nie jest jasne, dokąd teraz trafi napastnik. Lewandowski był wielokrotnie łączony z przenosinami do Arabii Saudyjskiej - dodaje tamtejsza redakcja.

Słynny "Kicker" ogłasza natomiast wprost, że "osiągnięcia Roberta Lewandowskiego w Barcelonie są imponujące", choć to, co działo się w tym sezonie, stanowiło już znak ostrzegawczy.

- W rozgrywkach 2025/26, które powoli dobiegają końca, trener Hansi Flick nie stawiał zbyt często na 37-latka. Lewandowski wystąpił w pierwszym składzie w La Liga zaledwie 15 razy, a mimo to zdobył 13 bramek. Były zawodnik Bundesligi strzelił w tym sezonie cztery bramki w Lidze Mistrzów (w 11 występach) i odpadł z rozgrywek w ćwierćfinale w starciu z ligowym rywalem Atletico Madryt - piszą niemieccy dziennikarze.

