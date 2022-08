Bayern Monachium na starcie nowego sezonu prezentuje genialną formę. Podopieczni Juliana Nagelsmanna pokonali w meczu o Superpuchar Niemiec RB Lipsk 5:3, a następnie rozbili w Bundeslidze Eintracht Frankfurt (6:1) oraz Wolfsburg (2:0).

W Niemczech pojawiają się głosy, że Bayern Monachium prezentuje się świetnie nie mimo odejścia Roberta Lewandowskiego do FC Barcelona, lecz właśnie dzięki transferowi Polaka. Takie samo zdanie przedstawił na łamach portalu T-online.de były snajper "Die Roten" - Giovane Elber.

- Robert Lewandowski już wyjechał. I myślę, że zespół czuje się wyzwolony bez Lewandowskiego - przyznał Brazylijczyk. - To, co zrobił dla nas Lewandowski, nigdy nie zostanie zapomniane. Był absolutnym profesjonalistą, który zawsze dawał z siebie wszystko, aż do ostatniego dnia. (...) Wygrał wszystko, co było do wygrania w Bayernie Monachium. Życzę mu powodzenia w Barcelonie - dodał.

Giovane Elber: Robert Lewandowski nie nadwyrężył legendarnego statusu w Bayernie Monachium

Elber został zapytany także o to, czy Robert Lewandowski "zniszczył swój pomnik" tygodniami poprzedzającymi transfer, w których z obu stron pojawiło się wiele cierpkich wypowiedzi.

- Z mojego punktu widzenia nie nadwerężył swojego legendarnego statusu, który na pewno wciąż ma w Bayernie. Niestety padło wiele słów, które nie były miłe. Naprawdę chciał odejść i być może bał się, że to mu się nie uda. To, że odszedł jest dobre dla Bayernu i dla niego też. Życie toczy się dalej - odpowiedział Brazylijczyk.