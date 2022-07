Ekspert ujawnił. Bayern planuje najbliższą przyszłość bez Lewandowskiego!

Oprac.: Michał Ruszel Robert Lewandowski

Florian Plettenberg uchodzący za wiodącego w sprawach dotyczących Bayernu Monachium dziennikarza w Niemczech ujawnił na antenie TVN24, że klub z Bawarii nie planuje obecności Roberta Lewandowskiego na prezentacji drużyny na nowy sezon. Może to oznaczać, że do tego czasu dokonany zostanie transfer Polaka do FC Barcelona.

Zdjęcie Robert Lewandowski / Getty Images