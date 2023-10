Ekspert ostro o Robercie Lewandowskim. Nie zostawił na nim suchej nitki

Atmosfera wokół Roberta Lewandowskiego w ostatnich miesiącach nie jest najlepsza i to bardzo delikatne stwierdzenie. Polak do mistrzostw świata w Katarze w naszym kraju był postacią wręcz pomnikową, do której bardzo trudno było mieć jakiekolwiek pretensje. Feralne wydarzenia po ostatnim gwizdku w meczu z Francją wydarzyło się jednak bardzo dużo złych rzeczy.

Rozpoczynając od niestety bardzo sławnej afery premiowej, która wybuchła zaraz po mundialu, a na realne zabranie głosu przez Lewandowskiego trzeba było czekać bardzo dużo czasu. Kibice wówczas oczekiwali, że kapitan reprezentacji Polski wyjdzie do ludzi i w jednym wywiadzie wyjaśni wszystko, co dotyczyło propozycji, jaką dostali reprezentanci Polski za osiągnięcie określonych celów.

Tomasz Ćwiąkała bez ogródek o Lewandowskim. Ma jasne stanowisko

Dodatkowo trzeba też uczciwie przyznać, że od mistrzostw świata w Katarze, nie oglądamy Lewandowskiego, który jest w formie. Są przebłyski dobrej dyspozycji, ale te naprawdę dobre mecze można policzyć bardzo szybko. Napastnik zawodził w drugiej połowie sezonu 2022/2023, zawodzi też na starcie obecnego, choć pojawiały się nadzieje, że wraca do formy. Wówczas przytrafiła się jednak kontuzja.

To właśnie z powodu problemów z kostką nie zobaczyliśmy kapitana reprezentacji Polski na październikowym zgrupowaniu naszej kadry. Być może wyszło mu to na dobre, bo w poprzednich miesiącach Lewandowski nie pokazał nadzwyczajnych cech przywódczych i bardzo wielu ludzi, zaczęło kwestionować nawet to, że napastnik FC Barcelony nosi opaskę kapitańską.

Sam "Lewy" nieco bagatelizował temat, ale Tomasz Ćwiąkała uważa, że gwiazdor w tej roli się nie sprawdza, odnosząc się do wywiadu dla Eleven Sports. - Ta rozmowa nie przyniosła dobrych efektów i nie pokazała, że "Lewy" jest dobrym kapitanem - jakkolwiek byśmy chcieli silić się na obronę RL9, to tego nie wybronisz. Kapitan ma diagnozować grupę, wyczuwać jej nastrój. I wyczuł taki, że musi walnąć pięścią w stół, żeby wydobyć osobowości. Wydobył? No nie - powiedział dziennikarz Canal + Sport w rozmowie na kanale "Meczyki.pl".

Lewandowski z pewnością zbliża się już do końca swojej reprezentacyjnej kariery. Z każdej wypowiedzi da się wyczuć, że kapitan naszej kadry o tym myśli. Nie ma jednak wątpliwości, że na koniec przygody z reprezentacyjną koszulką chciałby pojechać na wielki turniej, być może mówimy tu już o Euro 2024, a może jeszcze mundial w 2026, który odbędzie się w strategicznie krajach, a więc USA, Kanadzie i Meksyku. Pewne jest, że grą Lewandowskiego trzeba się cieszyć, bo niedługo możemy zacząć narzekać na to, jak kadra wygląda bez niego.

Robert Lewandowski w meczu Polska - Wyspy Owcze / Maciej Witkowski / Reporter

Robert Lewandowski, FC Barcelona / Rex Features / East News