Ekspert nie ma wątpliwości. "On zdetronizuje Lewandowskiego"

Bellingham ma kapitalny początek. To typ gracza, który musi rządzić w zespole. Oby dalej tak się spisywał, bo w trakcie sezonu mogą pojawić się trudniejsze chwile. Ale na ten moment to wyśmienity transfer Realu. Zastanawialiśmy się przed startem sezonu, kto może zdetronizować Roberta Lewandowskiego w wyścigu po koronę króla strzelców. Bellingham pokazuje, że to właśnie on może być tym graczem

~ Jerzy Dudek w rozmowie z "Super Expressem"