W czerwcu tego roku świat obiegła długo wyczekiwana informacja - znany dziennikarz powiadomił kibiców piłki nożnej, że Robert Lewandowski zasili szeregi Chicago Fire. Chwilę później te doniesienia potwierdził również sam klub, witając Polaka w "Wietrznym Mieście".

Na debiut Lewandowskiego w barwach nowej ekipy przyszło nam poczekać do 23 lipca. Wówczas Chicago Fire mierzyli się z Interem Miami. Polak wyszedł w podstawowym składzie, jednak nie udało mu się zdobyć swojego pierwszego gola za oceanem. Sztuki tej nie dokonał również przy okazji spotkania z New York City. Dodatkowo, obydwa mecze zostały przegrane przez podopiecznych Gregga Berhaltera.

Amerykanie zaktualizowali prestiżowy ranking. Awans po przybyciu Lewandowskiego

Kiepskie wyniki Chicago Fire nie przeraziły jednak Amerykanów. Popularna sportowa stacja "ESPN" postanowiła dokonać aktualizacji popularnego "MLS Power Ranking". To prestiżowe zestawienie, w ramach którego eksperci szacują "moc" drużyn MLS. Te zestawiane są później w kolejności od najmocniejszej do najsłabszej ekipy ligi. Warto podkreślić, że bardzo często "Power Ranking" nie pokrywa się z obecną pozycją drużyny w ligowej tabeli. Tworzony jest on bowiem na podstawie przewidywanego potencjału, a nie realnych wyników drużyny w danym okresie.

Przed przybyciem Roberta Lewandowskiego Chicago Fire znajdowało się na 9. miejscu w zestawieniu "MLS Power Ranking". Samo pozyskanie Polaka sprawiło jednak, że ekipa z Illinois automatycznie przerzucona została na 8. pozycję. Gracze z Chicago wyprzedzili tym samym FC Dallas.

- Drużyna Chicago Fire przegrała 1:3 z NYCFC, mimo iż Robert Lewandowski zaliczył swój drugi występ w MLS, wchodząc na boisko z ławki rezerwowych. Dla polskiej gwiazdy oficjalnie rozpoczął się właśnie okres aklimatyzacji - piszą dziennikarze wspomnianego portalu.

Już sama obecność Lewandowskiego skłoniła amerykańskich żurnalistów do zrewidowania swojego dotychczasowego spojrzenia na Chicago Fire. Można więc zakładać, że wraz z lepszymi występami polskiego napastnika, pozycja drużyny również może ulec zmianie. Obecnie na szczycie "MLS Power Ranking" znajdują się Vancouver Whitecaps. Na drugim miejscu uplasował się dobrze znany fanom światowego futbolu Inter Miami, natomiast podium domyka ekipa LAFC.

Robert Lewandowski INTERIA.PL

Gregg Berhalter Leonardo Fernandez AFP

Leo Messi w barwach Interu Miami Megan Briggs AFP





"Lewandowski był bardzo sceptyczny". Znamy kulisy transferu Polaka do Chicago Fire Polsat Sport