Pewnego razu w wywiadzie Robert powiedział: 'Nic nikomu nie ukradliśmy, zapracowaliśmy sobie na to'. A mnie zwrócił kiedyś uwagę: 'Co ty wyprawiasz z tym ukrywaniem wszystkiego? Przestań, ciesz się tym, co masz'. Przy czym on nigdy mnie nie motywował do przesadnych zakupów, bo też zna wartość pieniądza. Znam takich mężczyzn, którzy żony obkupują od stóp do głów. U nas nigdy tego nie było

~ - precyzowała Anna Lewandowska.