Dziś spotkanie menedżera Lewandowskiego z władzami Bayernu

Na to spotkanie czekają wszyscy kibice w Bawarii. W czerwcu 2023 r. kończą się umowy Thomasa Mullera, Manuela Neuera i Roberta Lewandowskiego, ale reprezentanci Niemiec już uzgodnili warunki przedłużenia umowy i lada dzień mają podpisać dokumenty. Sprawa Lewandowskiego jest jednak znacznie bardziej złożona.

Wszystko dlatego, że do gry weszła FC Barcelona. Katalończycy chcą pozyskać Polaka i to najszybciej jak się da. Lewandowski również jest zainteresowany transferem i jeśli miałby odejść, to chciałbym zrobić to już latem.

W tej sytuacji negocjacje menedżera Lewandowskiego z Bawarczykami zapowiadają się na bardzo gorące. Według "TZ" to właśnie dziś dojdzie do zapowiadanego spotkania Pini Zahaviego z szefami Bayernu. Celem ma być omówienie warunków przedłużenia umowy, ale pojawiają się również przecieki, że Lewandowski może upuścić stolicę Bawarii.

Polak będzie naciskał na transfer w sytuacji, gdy mistrzowie Niemiec zaproponują mu przedłużenie kontraktu tylko o rok. Nieoficjalnie Lewandowski jest bowiem w stanie rozmawiać tylko o dwóch opcjach: przedłużenie umowy co najmniej do czerwca 2025 r. lub odejście już teraz.

Tymczasem z Bayernu dochodzą głosy, że klub nie zamierza traktować Lewandowskiego inaczej niż Mullera oraz Neuera i Polakowi również zostanie przedstawiona umowa prolongowania kontraktu tylko do czerwca 2024 r.

Mainz - Bayern Monachium. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Tymczasem Bawarczycy przygotowują się do końcówki sezonu, choć Lewandowski we wtorek nie trenował z zespołem z powodu przeziębienia. Bayern mistrzostwo zapewnił sobie już w poprzedniej kolejce, ale do rozegrania ma jeszcze trzy mecze.

W sobotę Bawarczyków czeka wyjazdowe spotkanie z Mainz. Potyczka o godz. 15.30, transmisja w Viaplay, relacja na Sport.Interia.pl.

PJ