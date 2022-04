Dziennikarz ujawnia: To władze Bayernu zaproponują Lewandowskiemu!

"Lewy" gra w Monachium od 2014 roku. Jest kluczowym piłkarzem ekipy, ale ostatnie wydarzenia mogą sugerować, że jego przygoda w Bayernie dobiega powoli końca. Klub wciąż nie podjął bowiem rozmów w kwestii nowego kontraktu, a w mediach pojawiają się plotki o zainteresowaniu ze strony potęg, między innymi FC Barcelona.

To Bayern zaproponuje Lewandowskiemu

Jaki będzie finał sprawy? To póki co trudno orzec, choć do ciekawych informacji dotarł Piotr Koźmiński z serwisu "Sportowefakty.wp.pl". Cytuje on opinię dziennikarza "Kickera", Karla-Heinza Wilda. Jego zdaniem włodarze Bayernu zdecydują się na zaproponowanie Polakowi rocznej prolongaty kontraktu, podobnie jak w przypadku dwóch innych, doświadczonych zawodników: Manuela Neuera i Thomasa Muellera. Wygląda jednak na to, że to dla snajpera opcja nie do przyjęcia, gdyż już wcześniej pojawiały się sygnały, iż tak krótka umowa go nie interesuje.

Jednocześnie Koźmiński zdradził, że kapitan reprezentacji Polski już jesienią prosił Piniego Zahaviego o to, by skontaktował się z władzami Bayernu, lecz te nie podjęły tematu.

Lewandowski w obecnym sezonie strzelił dla swojej ekipy już 48 goli w 43 spotkaniach. W miniony weekend zapewnił sobie wraz z nią kolejne mistrzostwo Niemiec, pokonując w prestiżowym starciu Borussię Dortmund.

