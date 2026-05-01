Dzień przed meczem Flick z komunikatem ws. Lewandowskiego. Jest temat przyszłości

Paweł Nowak

Bardzo głośno jest wokół przyszłości Roberta Lewandowskiego. Kluczowe decyzje w tej sprawie zdaniem wielu źródeł mają zapaść dopiero w przyszłym tygodniu, gdy w Barcelonie pojawi się Pini Zahavi, agent Polaka. Tymczasem dzień przed meczem z Osasuną na konferencji prasowej o zawodnika zapytano Hansiego Flicka. Jego odpowiedź była stanowcza.

Robert Lewandowski zaskoczył Hansiego Flicka po meczu z GetafeFABRIZIO CARABELLI / LiveMedia / DPPI via AFPAFP

Z każdym dniem w mediach pojawia się coraz więcej informacji w sprawie przyszłości Roberta Lewandowskiego. Żadną tajemnicą nie jest, że kończy mu się umowa z Barceloną, a kwestia następnego sezonu wciąż stoi pod znakiem zapytania. Taką sytuację starają się wykorzystać kluby MLS oraz z Arabii Saudyjskiej.

Ostatnio jednak najgłośniej jest wokół ewentualnych przenosin do Włoch. W końcu według najnowszych wieści konkretną ofertę naszemu reprezentantowi złożył Juventus. Na tę chwilę wydaje się, że jest to najbardziej realny kierunek. Już jakiś czas temu swoje warunki Polakowi przestawiła Barcelona, lecz te miały nie być wystarczająco zadowalające.

Na decyzję zawodnika należy jeszcze poczekać. Najwcześniej do przełomu może dojść dopiero w przyszłym. Wtedy w stolicy Katalonii pojawić się ma Pini Zahavi, agent Polaka. Co ciekawe, ten nie będzie reprezentować jedynie interesów zawodnika, lecz także Hansiego Flicka, który ma przedłużyć aktualny kontrakt z klubem.

Temat Lewandowskiego z Niemcem został podjęty na poprzedzającej spotkanie z Osasuną konferencji prasowej.

Flick zdecydowanie o Lewandowskim. "Oczywiście, że rozmawialiśmy"

61-latek został zapytany o przyszłość swojego napastnika. Ten przyznał, że rozmawiał z nim o tej sprawie, lecz nie może nic zdradzić, bowiem pozostaje to między nimi. Do tego dodał, że na razie skupia się na nadchodzących pięciu meczach, a następnie na dobre poruszana będzie kwestia następnego sezonu.

- Oczywiście, że rozmawialiśmy, ale ostatecznie to coś, co pozostaje między nami. Skupimy się na pięciu meczach, a potem wszyscy porozmawiamy i zobaczymy, co się wydarzy - powiedział cytowany przez "Sport".

Aktualnie FC Barcelona jest liderem hiszpańskiej La Liga i jest o krok od obrony wywalczonego przed rokiem mistrzostwa kraju. Najbliższy mecz "Duma Katalonii" rozegra w sobotę 2 maja. Będzie to starcie z Osasuną, a pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 21:00.

Hansi Flick
Hansi Flick
Robert Lewandowski
