Dziekanowski: Emerytura marzeń Lewandowskiego

Nie brakuje oczywiście głosów tych, których taka oferta bulwersuje i chcieliby, żeby "Lewy" tego typu ofert nie przyjmował. A ja nie widzę w tym nic złego. Robert pewnie najchętniej zostałby w Barcelonie, ale wiadomo, że klub raczej nie zaoferuje mu kontraktu nawet na obecnym poziomie. I to też jest zrozumiałe - szefowie katalońskiego klubu muszą liczyć pieniądze i dbać o to, by zespół utrzymywał się w klubowej czołówce Hiszpanii, ale też Europy. Myślą także o przyszłości, o stałym dostarczaniu drużynie świeżej krwi. W przypadku Roberta Lewandowskiego, wiadomo, że to już schyłek gry na najwyższym światowym poziomie. Ale przejście do ligi, w której do emerytury dogrywa choćby Cristiano Ronaldo, to żadna ujma. Robert chce jeszcze grać, chce zdobywać bramki, może kolejne trofea. A my powinniśmy się z tego cieszyć, bo mam nadzieję, że jeszcze przez jakiś czas będzie u niego ogień, by grać także w reprezentacji. Może już nie pełne 90 minut w każdym spotkaniu, ale 60-70 też będzie cenne. Na razie w naszej rodzimej piłce nie widać kogoś, kto mógłby go zastąpić.

Robert Lewandowski w klubowej piłce osiągnął mnóstwo trofeów - w każdym klubie, w którym grał. Jest niedosyt, że poza awansami na turnieje Euro czy mistrzostwa świata nie będzie miał żadnych pamiątek. Problem w tym, że do sukcesów potrzebna jest drużyna, jeden piłkarz sukcesu nie zagwarantuje. W klubach to wsparcie zawsze miał, w reprezentacji koledzy nigdy nie dorośli do jego poziomu. Gdyby urodził się w pokoleniu, które grało na mundialach w latach 70-tych i 80-tych, to pewnie byłoby inaczej.

W Barcelonie na kolejny sezon zostaje za to Wojciech Szczęsny, ale to zupełnie inny przypadek. Wojtek zaakceptował rolę rezerwowego. Nietypowo dla siebie przyznał, że Joan Garcia jest od niego lepszy, ale mimo wszystko chce zostać w tym wielkim klubie, więc odrzucał oferty z innych, w których mógłby regularnie grać. Barcelona, to instytucja, Szczęsny jest w niej dobrym duchem, jednym z tych, którzy tworzą dobrą atmosferę. Szefowie klubu też o to dbają, bo wiedzą jak to jest istotne. Zobaczmy choćby co się dzieje u największego rywala Barcy, czyli w Realu Madryt, gdzie piłkarze skaczą sobie do gardeł.

W Polsce z kolei populistyczne pomysły wyciąga z rękawa prezes PZPN Cezary Kulesza. Chciałby znaleźć rozwiązanie problemu, jakim jest ogromna liczba średniej jakości obcokrajowców, kosztem młodych polskich talentów. Proponuje więc obowiązek posiadania określonej liczby krajowych zawodników - najpierw ośmiu potem dziewięciu, dziesięciu. Śmiesznie to brzmi w ustach faceta, w którego byłym klubie, czyli Jagiellonii grają prawie sami zawodnicy z zagranicy. Jeszcze bardziej absurdalne jest to, że proponuje to ten człowiek, który kilka miesięcy temu chciał, albo co najmniej godził się, by skończyć reprezentacyjną karierę najlepszego zawodnika, czyli Roberta Lewandowskiego. Niestety żadne limity nie załatwią sprawy, dopóki właściciele tychże klubów sami nie zrozumieją, że stawianie na młodzież, to inwestycja. Na razie nie dojrzeliśmy do tego i jesteśmy skazani na to, że Ekstraklasa jest głębokim zapleczem ligi hiszpańskiej czy portugalskiej. Podniecamy się, gdy trafia tu zawodnik, który grał kiedyś w Realu Madryt. Ale to kiedyś oznacza, ze był w szkółce między 7. i 8. rokiem życia. To trochę tak, jak ściąganie taniej chińszczyzny, która udaje wartościowy towar, bo trochę się świeci. Jeśli w największym polskim klubie ktoś uznaje, że Mileta Rajović jest lepszym zawodnikiem od Kacpra Urbańskiego, to o czym my tu mówimy? Niestety, w naszej lidze jest zbyt dużo takich ludzi, jak Kulesza.

