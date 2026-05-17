Dzieje się przed pożegnaniem Lewandowskiego. Hiszpanie w akcji. Jest wszędzie

Już za kilkanaście godzin kibiców czeka jeden z najbardziej wzruszających momentów w całej historii polskiej piłki. Po raz ostatni w barwach FC Barcelona na Camp Nou wybiegnie Robert Lewandowski. Napastnik ogłosił wczoraj całemu światu, że jego przygoda z "Dumą Katalonii" dobiegnie końca wraz z ostatnim meczem "Blaugrany" w sezonie 2025/26. "Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. (…) Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na swojej drodze" - oznajmił we wzruszającym wpisie na Instagramie.

Na reakcję dziennikarzy z Półwyspu Iberyjskiego nie trzeba było długo czekać. Od razu do akcji przystąpiły internetowe redakcje największych dzienników w kraju. Niedziela to natomiast moment, gdy kibice mogą zakupić papierowe wersje ulubionych gazet. Z tej okazji Warszawianin trafił na sporą liczbę okładek. "Polski napastnik po czterech latach odchodzi z Barcelony i dziś pożegna się z Camp Nou w wielkim stylu" - napisał na przykład Sport.

Lewandowski na okładkach hiszpańskich dzienników. Wielkie pożegnanie

"Dziękujemy Robert. Lewandowski ogłosił odejście z Barcelony i pożegna się z Camp Nou już dziś w meczu z Betisem" - to z kolei słowa Mundo Deportivo. "Lewandowski żegna się. Polski piłkarz ogłosił, że opuszcza Barcelonę" - poinformowała Marca. "'Katalonia to moje miejsce na ziemi'. Lewandowski nie będzie kontynuował gry w Barcelonie i pożegna się na Camp Nou w meczu z Betisem" - poświęcili swoją uwagę Warszawianinowi pracownicy L'Esportiu.

Nie tylko sportowe redakcje doceniły zmieniającego otoczenie gwiazdora. "Lewandowski opuści Barcelonę w czerwcu w dobrym nastroju" - krótko odnotowała ukazująca się w Katalonii La Vanguardia. Teraz kibicom pozostaje czekać na wieczorne sceny z Camp Nou. Wiemy już na pewno, iż Robert Lewandowski pojawi się w wyjściowym składzie, ponieważ zapowiedział to trener Hansi Flick. Początek konfrontacji FC Barcelona z Betisem o 21:15. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

