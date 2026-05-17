Dzieje się przed pożegnaniem Lewandowskiego. Hiszpanie w akcji. Jest wszędzie

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Robert Lewandowski na pewno opuści szeregi "Dumy Katalonii" po zakończeniu obecnie trwającego sezonu. Polak już wczoraj ogłosił swoją nieodwołalną decyzję za pośrednictwem mediów społecznościowych. Huczne pożegnanie kibice wyprawią mu dziś, ponieważ FC Barcelona na Camp Nou zmierzy się o 21:15 z Realem Betis. Z tej okazji nazwisko naszego rodaka trafiło na okładki wielu dzienników.

Robert Lewandowski w koszulce FC Barcelona bije brawo podczas meczu, widoczny fragment okładki hiszpańskiej gazety.
Robert Lewandowski znalazł się na okładkach wielu hiszpańskich dziennikówZUMA Press Wire / Shutterstock / x.com/lesportiuCATEast News

Już za kilkanaście godzin kibiców czeka jeden z najbardziej wzruszających momentów w całej historii polskiej piłki. Po raz ostatni w barwach FC Barcelona na Camp Nou wybiegnie Robert Lewandowski. Napastnik ogłosił wczoraj całemu światu, że jego przygoda z "Dumą Katalonii" dobiegnie końca wraz z ostatnim meczem "Blaugrany" w sezonie 2025/26. "Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. (…) Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na swojej drodze" - oznajmił we wzruszającym wpisie na Instagramie.

Na reakcję dziennikarzy z Półwyspu Iberyjskiego nie trzeba było długo czekać. Od razu do akcji przystąpiły internetowe redakcje największych dzienników w kraju. Niedziela to natomiast moment, gdy kibice mogą zakupić papierowe wersje ulubionych gazet. Z tej okazji Warszawianin trafił na sporą liczbę okładek. "Polski napastnik po czterech latach odchodzi z Barcelony i dziś pożegna się z Camp Nou w wielkim stylu" - napisał na przykład Sport.

Kolejny triumf Pajor w Barcelonie. Prestiżowa wygrana Polki w Hiszpanii

Lewandowski na okładkach hiszpańskich dzienników. Wielkie pożegnanie

"Dziękujemy Robert. Lewandowski ogłosił odejście z Barcelony i pożegna się z Camp Nou już dziś w meczu z Betisem" - to z kolei słowa Mundo Deportivo. "Lewandowski żegna się. Polski piłkarz ogłosił, że opuszcza Barcelonę" - poinformowała Marca. "'Katalonia to moje miejsce na ziemi'. Lewandowski nie będzie kontynuował gry w Barcelonie i pożegna się na Camp Nou w meczu z Betisem" - poświęcili swoją uwagę Warszawianinowi pracownicy L'Esportiu.

Nie tylko sportowe redakcje doceniły zmieniającego otoczenie gwiazdora. "Lewandowski opuści Barcelonę w czerwcu w dobrym nastroju" - krótko odnotowała ukazująca się w Katalonii La Vanguardia. Teraz kibicom pozostaje czekać na wieczorne sceny z Camp Nou. Wiemy już na pewno, iż Robert Lewandowski pojawi się w wyjściowym składzie, ponieważ zapowiedział to trener Hansi Flick. Początek konfrontacji FC Barcelona z Betisem o 21:15. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

Zobacz również:

Hansi Flick / Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Zwrot akcji w Barcelonie. Flick blokuje transfer. Wielkie zamieszanie

Kacper Dąderewicz
Kacper Dąderewicz
Piłkarz w koszulce w barwach klubu FC Barcelona unosi rękę do czoła i patrzy przed siebie, otwierając usta jakby dawał wskazówki lub wołał do kogoś podczas meczu, w tle rozmyta publiczność stadionu.
Robert LewandowskiJOAN MONFORTEast News
Piłkarz w stroju FC Barcelony z medalem na szyi oraz pucharem w ręku podczas celebracji zwycięstwa na stadionie, otoczony przez współzawodników w podobnych barwach.
Robert LewandowskiIMAGO/Maciej RogowskiEast News
Mężczyzna w sportowym stroju wykonuje rozgrzewkowe ćwiczenie, unosi nogę wysoko do góry, a na pierwszym planie widoczny jest jasny, neonowy but piłkarski pokryty trawą.
Robert LewandowskiBradley CollyerEast News
Będą zmiany w Legii Warszawa. Padły konkretne nazwiska. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja