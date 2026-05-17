Dzieje się przed pożegnaniem Lewandowskiego. Hiszpanie w akcji. Jest wszędzie
Robert Lewandowski na pewno opuści szeregi "Dumy Katalonii" po zakończeniu obecnie trwającego sezonu. Polak już wczoraj ogłosił swoją nieodwołalną decyzję za pośrednictwem mediów społecznościowych. Huczne pożegnanie kibice wyprawią mu dziś, ponieważ FC Barcelona na Camp Nou zmierzy się o 21:15 z Realem Betis. Z tej okazji nazwisko naszego rodaka trafiło na okładki wielu dzienników.
Już za kilkanaście godzin kibiców czeka jeden z najbardziej wzruszających momentów w całej historii polskiej piłki. Po raz ostatni w barwach FC Barcelona na Camp Nou wybiegnie Robert Lewandowski. Napastnik ogłosił wczoraj całemu światu, że jego przygoda z "Dumą Katalonii" dobiegnie końca wraz z ostatnim meczem "Blaugrany" w sezonie 2025/26. "Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana. (…) Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na swojej drodze" - oznajmił we wzruszającym wpisie na Instagramie.
Na reakcję dziennikarzy z Półwyspu Iberyjskiego nie trzeba było długo czekać. Od razu do akcji przystąpiły internetowe redakcje największych dzienników w kraju. Niedziela to natomiast moment, gdy kibice mogą zakupić papierowe wersje ulubionych gazet. Z tej okazji Warszawianin trafił na sporą liczbę okładek. "Polski napastnik po czterech latach odchodzi z Barcelony i dziś pożegna się z Camp Nou w wielkim stylu" - napisał na przykład Sport.
Lewandowski na okładkach hiszpańskich dzienników. Wielkie pożegnanie
"Dziękujemy Robert. Lewandowski ogłosił odejście z Barcelony i pożegna się z Camp Nou już dziś w meczu z Betisem" - to z kolei słowa Mundo Deportivo. "Lewandowski żegna się. Polski piłkarz ogłosił, że opuszcza Barcelonę" - poinformowała Marca. "'Katalonia to moje miejsce na ziemi'. Lewandowski nie będzie kontynuował gry w Barcelonie i pożegna się na Camp Nou w meczu z Betisem" - poświęcili swoją uwagę Warszawianinowi pracownicy L'Esportiu.
Nie tylko sportowe redakcje doceniły zmieniającego otoczenie gwiazdora. "Lewandowski opuści Barcelonę w czerwcu w dobrym nastroju" - krótko odnotowała ukazująca się w Katalonii La Vanguardia. Teraz kibicom pozostaje czekać na wieczorne sceny z Camp Nou. Wiemy już na pewno, iż Robert Lewandowski pojawi się w wyjściowym składzie, ponieważ zapowiedział to trener Hansi Flick. Początek konfrontacji FC Barcelona z Betisem o 21:15. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.