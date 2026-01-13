Dyrektor sportowy Barcelony zapytany wprost o Lewandowskiego. Taka ma być jego przyszłość

Robert Lewandowski trafił do FC Barcelona latem 2022 roku i od tego czasu niezmiennie, zarówno za kadencji Xaviego Hernandeza, jak i potem pod rządami Hansiego Flicka, stanowił o sile drużyny z Katalonii.

Najnowszym tego przykładem jest fakt, że "Lewy" przyczynił się mocno do sięgnięcia przez "Barcę" po kolejny Superpuchar Hiszpanii - Polak w niedzielnym starciu z Realem Madryt zdobył jedną z bramek i co ciekawe w ten sposób w czwartym z rzędu finale Supercopa odnotował on co najmniej jedno trafienie.

Bayern Monachium – Vfl Wolfsburg 8-1. SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports Eleven Sports

Deco dał ważną wskazówkę co do przyszłości Roberta Lewandowskiego. Padły m.in. słowa o szczerej rozmowie

W całym tym kontekście ważny jest fakt, że jednocześnie dalsze losy napastnika po sezonie stanęły pod pewnym znakiem zapytania, bowiem niebawem wygaśnie jego umowa z "Blaugraną". W najbliższej przyszłości będą musiały zostać tu podjęte istotne decyzje, natomiast dyrektor sportowy FCB, Deco, wskazuje, że już niebawem rozstrzygająca będzie... przede wszystkim postawa samego gracza.

"Robert musi cieszyć się grą w Barcelonie. To jeden z najlepszych napastników ostatnich lat, jest dla nas kluczowy" - stwierdził działacz podczas rozmowy z Cadeną SER. Następnie dodał: "Wszystko będzie zależało od niego - ma umowę z nami jeszcze do końca sezonu. Nie znamy jeszcze jego planów, ale będziemy musieli usiąść i szczerze porozmawiać".

Jednocześnie Deco stwierdził, że... na razie wciąż nie nadszedł jeszcze moment, w którym obie strony powinny spotkać się przy stole negocjacyjnym. "Skupiamy się teraz na ważnych momentach sezonu" - skwitował.

FC Barcelona kontynuuje walkę w pucharach. Najbliższe starcie już w czwartek

W domyśle chodzi m.in. o rozgrywki Pucharu Króla - "Barca" już niebawem podejdzie do 1/8 finału Copa del Rey, w której zmierzy się na wyjeździe z Racingiem Santander. Pierwszy gwizdek wybrzmi tu 15 stycznia o godz. 21.00.

Robert Lewandowski ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER East News

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski AFP