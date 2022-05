Dyrektor Bayernu szczerze o pieniądzach na wzmocnienia. Co z "Lewym"?

Do końca sezonu Bundesligi została już tylko jedna kolejka. W Bayernie od pewnego czasu trwa fetowanie mistrzostwa, z kolei Lewandowski jest już pewny zdobycia tytułu króla strzelców (na koncie ma 34 gole).

W tej sytuacji w Bayernie rozpoczął się ruch transferowy. Klub nie tylko szuka wzmocnień, ale też pracuje nad przedłużeniem umów z kluczowymi graczami. Thomas Muller już prolongował kontakt do czerwca 2024 r., w przypadku Manuela Neuera jest to niemal formalność, a najwięcej negocjacji jest przy umowie Roberta Lewandowskiego.

Bayern niespecjalnie spieszył się z rozpoczęciem rozmów, ponieważ Lewandowski - podobnie jak Muller i Neuer - kontrakt ma ważny do czerwca 2023 r. W tym czasie jednak do gry weszła Barcelona, która Polaka chciałby pozyskać już latem. Odbyły się już pierwsze rozmowy Lewandowskiego z przedstawicielami Bayernu, ale do porozumienia jeszcze daleko. Nieoficjalnie wiadomo, że Polak liczy na podwyżkę i umowę do czerwca 2025 r., w innym wypadku woli przenieść się już teraz do Hiszpanii.

Reklama

Szkopuł w tym, że Bayern skłania się ku przedłużeniu kontraktu tylko o rok. Co więcej, mistrzowie Niemiec dają teraz do zrozumienia, że budżet klubu nie jest z gumy, więc na wielkie podwyżki piłkarze nie mają co liczyć.

- Nie mamy nieskończenie wiele pieniędzy. Przedłużyliśmy niektóre umowy, bo staraliśmy się zachować trzon zespołu. Patrząc na naszą sytuację finansową, zastanawiamy się, co jeszcze możemy zrobić - mówi w "Bildzie" Hasan Salihamidzić, dyrektor Bayernu.

Mistrzowie Niemiec już wcześniej podkreślali, że w klubowej kasie się nie przelewa, a wpływ miało na to m.in. zamknięcie stadionów z powodu pandemii koronawirusa. Bawarczycy liczyli, że straty uda się pokryć pieniędzmi z awansu do kolejnych faz Ligi Mistrzów, ale z tymi rozgrywkami Bayern pożegnał się już w ćwierćfinale, po dość niespodziewanej porażce z Villarrealem.

Bayern - Wolfsburg. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Tymczasem mistrzowie Niemiec przygotowują się do ostatniego meczu sezonu. W sobotę Bawarczycy zmierzą się na wyjeździe z Wolfsburgiem. Spotkanie o godz. 15.30, transmisja w Viaplay, relacja na Sport.Interia.pl.

PJ