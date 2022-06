Dyrektor Bayernu jest zachwycony! Chodzi o sprawę Lewandowskiego

Atmosfera wokół Roberta Lewandowskiego wciąż jest gorąca. Polak jest nastawiony na rozstanie z Bayernem Monachium, choć klub nieustannie podkreśla, że nie zamierza sprzedawać swojej największej gwiazdy przed wypełnieniem kontraktu.

"Lewy" chce trafić do FC Barcelona, choć w ostatnich dniach pojawiły się pogłoski łączące naszego reprezentanta także z innymi światowymi gigantami: PSG oraz Manchesterem United .

Bayern Monachium: Hasan Salihamidzić o Robercie Lewandowskim

Jak wśród włodarzy Bayernu jest obecnie postrzegana sytuacja Roberta Lewandowskiego? Głos w tej sprawie zabrał dyrektor sportowy mistrza Niemiec - Hasan Salihamidzić.

- Lewandowski ma kontrakt do 2023 roku i bardzo się cieszymy z tego, że tu jest. Myślę, że teraz wszystkie rzeczy staną się spokojniejsze. Wiemy, co on nam zapewnia, a on wie, co daje mu Bayern. Rozmawialiśmy o jego publicznych oświadczeniach i o tym, że wszyscy powinniśmy nabrać spokoju - przyznał Bośniak.

Obecnie Robert Lewandowski przebywa na zgrupowaniu reprezentacji Polski, która przygotowuje się do wtorkowego meczu z Belgią na PGE Narodowym.