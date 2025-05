Robert Lewandowski w czwartkowych derbach z Espanyolem wrócił do podstawowego składu Barcelony. Został zmieniony w 65. minucie. Oddał dwa strzały, ale oba były niecelne. Zanotował jedną próbę dryblingu - była udana. Łącznie miał 21 kontaktów z piłką, z czego 15 były podaniami (11 z nich dotarło do celu). Wygrał jeden z czterech pojedynków. Jak oceniły go media?