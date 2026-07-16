Szybko potoczyła się sprawa transferu Roberta Lewandowskiego. Gdy ogłosił, że nie podpisze nowej umowy z FC Barceloną, błyskawicznie na pole position do zakontraktowania kapitana reprezentacji Polski wysunęło się Chicago Fire.

Sam piłkarz miał mieć jeszcze nieco wątpliwości, ale szybko zmienił zdanie. Gdy na stole nie pojawiły się inne konkretne oferty, wybrał propozycję Amerykanów. W czasie mundialu ogłoszono podpisanie kontraktu z Lewandowskim, a sam piłkarz ma już za sobą pierwszy trening w nowym zespole.

Na debiut także nie będzie musiał długo czekać. Jak informował korespondent Interia Sport na MŚ, Przemysław Langier, Lewandowski znajdzie się w kadrze meczowej Chicago Fire na mecz z Vancouver Whitecaps w ramach rozgrywek MLS. Polak ma otrzymać swoje minuty na boisku.

Bez żony na trybunach. Oto kto wesprze Lewandowskiego

Każdy debiut w nowej drużynie, to dla piłkarza ważne wydarzenie. W piątkowym starciu, które rozpocznie się o 2:30 czasu polskiego, Robert Lewandowski będzie mógł liczyć na wsparcie z trybun przyjaciela Tomasza Zawiślaka i agenta Pini Zahaviego - takie informacje przekazał dziennikarz Sebastian Staszewski dla sportowefakty.wp.pl.

Dziennikarz dodał, że w pierwszym meczu w barwach Chicago Fire nie będzie na trybunach żony Roberta Anny Lewandowskiej oraz jego córek.

W Konferencji Wschodniej po 14 rozegranych meczach, Chicago Fire zajmuje 3. miejsce w tabeli z 26 punktami na koncie. Do lidera, zespołu Nashville SC, traci 7 punktów. Sezon MLS został przerwany na czas mundialu, a jego wznowienie będzie miało miejsce właśnie w piątek 17 lipca.





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