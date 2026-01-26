Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dwa dni przed meczem Barcelony wieści dotarły do Lewandowskiego. Klamka zapadła

Dopiero co FC Barcelona pokonała Real Oviedo 3:0, a już musi skupić się kolejnym rywalu. Z FC Kopenhagą ekipa Roberta Lewandowskiego zagra o awans do najlepszej ósemki Ligi Mistrzów i uniknięcie rozgrywania dwóch dodatkowych meczów w 1/16 finału. Na 2 dni przed starciem, UEFA wybrała arbitra, który będzie rozjemcą tego spotkania. Jedna statystyka mocno rzuca się w oczy.

Piłkarz w stroju FC Barcelony siedzi na murawie boiska z wyrazem grymasu na twarzy, trzymając się za nogę, co może sugerować uraz podczas meczu.
Robert LewandowskiBagu Blanco / PRESSINNewspix.pl

W meczu 21. kolejki LaLiga, FC Barcelona zdołała odpowiedzieć na wcześniejsze zwycięstwo Realu i pokonała Real Oviedo 3:0, co pozwoliło ekipie Roberta Lewandowskiego wrócić na 1. miejsce w ligowej tabeli.

Nieco gorzej jednak "Blaugranie" idzie w Lidze Mistrzów. Przed ostatnią, decydującą kolejką Champions League, drużyna prowadzona przez Hansiego Flicka znajduje się na 9. miejscu w stawce, czyli o jedno pole niżej, niż upragniona pozycja dająca bezpośredni awans do 1/8 finału.

Drużyna Roberta Lewandowskiego w najbliższą środę musi więc wygrać z FC Kopenhagą i liczyć na korzystne dla siebie rezulaty w innych meczach. A teraz UEFA poinformowała, kto będzie rozjemną starcia "Blaugrany".

UEFA poinformowała na dwa dni przed meczem Barcelony. Ważne wieści przed ostatnią kolejką Ligi Mistrzów

Jako arbitra głównego wybrano Benoîta Bastiena, francuskiego sędziego, który na co dzień prowadzi spotkania w Ligue 1.

- W przeciwieństwie do innych sędziów, którzy regularnie sędziują na najwyższym europejskim poziomie, Bastien nie sędziował jeszcze wielu meczów Barcelony w Lidze Mistrzów i tak naprawdę istnieje tylko jeden oficjalny precedens z katalońskim klubem (mecz Ligi Europy 2022 z Galatasaray) - zauważa kataloński "Sport".

Mowa tutaj o jedynym spotkaniu Barcelony prowadzonym przez Francuza, a miało to miejsce w marcu 2022 roku, jeszcze w fazie pucharowej. Spotkanie to zakończyło się wynikiem 0:0.

Co więcej, w sezonie 2025/2026 Bastien dopiero dwukrotnie był rozjemcą spotkań w Lidze Mistrzów. Prowadził starcia Ajaxu z Galatasaray i Tottenhamu ze Slavią Praga. Co jeszcze ciekawsze, w meczach tych padło 6 bramek, z czego aż 4 po rzutach karnych podyktowanych przez sędziego. Piłkarze obejrzeli też aż 10 żółtych kartek co jasno pokazuje, że Francuz nie boi się używać gwizdka.

Łącznie, we wszystkich meczach w tym sezonie sędziowanych przez Benoîta Bastiena, arbiter podyktował aż 10 rzutów karnych w 16. spotkaniach.

Relacja tekstowa z meczu FC Barcelona - FC Kopenhaga prowadzona będzie na portalu sport.interia.pl.

