Dudek szokuje ws. Roberta Lewandowskiego. "Może trzeba rozpocząć dyskusję"

Robert Lewandowski w reprezentacji Polski nie ma łatwego życia już od dłuższego czasu, a konkretnie od afery premiowej, która wybuchła po mistrzostwach świata w Katarze. Wówczas bowiem na głos kapitana kadry kibice musieli czekać bardzo długo, według wielu, zdecydowanie zbyt długo, a gdy już ten głos padł, to według wielu, był on zdecydowanie zbyt mało precyzyjny. To wszystko połączyło się także z wyraźną obniżką formy naszego kapitana. Reklama

Niestety zła dyspozycja z klubu przenosiła się na kadrę, a z racji na nieco gorszych partnerów, była ona jeszcze bardziej widoczna, bo w reprezentacji Lewandowski jest liderem numer jeden, a w Barcelonie takich jest przynajmniej kilku. Na niedawno zakończone wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski "Lewy" przyjechał w innej sytuacji. Kapitan naszej kadry w barwach Barcelony bowiem na starcie sezonu błyszczy i strzela bardzo regularnie, korzystając ze współpracy z Hansim Flickiem.

Dudek chce zmienić pozycję Lewandowskiemu. Szalony pomysł

Dla Polski też strzelił, ale tylko z rzutu karnego, a Biało-Czerwoni wygrali ze Szkocją 3:2 i przegrali z Chorwacją 0:1. Mimo gola i asysty Lewandowski znów zebrał sporą dawkę krytyki ze strony kibiców. Jerzy Dudek w rozmowie z "SuperExpressem" rzuca wręcz abstrakcyjny pomysł. - Ta krytyka moim zdaniem jest lekko nieuzasadniona. Może trzeba rozpocząć dyskusję. Skoro Robert lubi cofać się po piłkę, rozegrać ją z głębi pola, to czy nie poszukać ewentualnie kogoś na jego miejsce? - zastanawia się były bramkarz reprezentacji Polski. Reklama

- Kogoś, kto będzie grał centralną 9. Wtedy on zagra na 10, trochę niżej, na cofniętego napastnika, który będzie bliżej pomocników. Będzie rozgrywał i ewentualnie atakował z drugiej linii. Nie ma już tych sił, które miał kiedyś. Skoro lubi to robić, chce być tym liderem, to może trener Probierz powinien pomyśleć o tym, żeby zmienić mu tę pozycję i żeby Robert zagrał trochę niżej? - dodał w dalszej części rozmowy, sugerując możliwą zmianę pozycji "Lewemu".

Lewandowski w reprezentacji Polski nie przypominał samego siebie z początku sezonu w Barcelonie. - Lewy nie dochodził do sytuacji, w ogóle ich nie miał. Tyle że zespół nie kreuje ich mu. Robił to tylko Zalewski. Robert nie miał tych sytuacji, a on z tego żyje. Dlatego stara się wracać, być pod grą. Chce pokazać, że mu zależy, że się stara - ocenił Dudek. Kolejne zgrupowanie reprezentacji Polski już za niecały miesiąc. W październiku Biało-Czerwoni zmierzą się z Portugalią i Chorwacją.

Reklama

Reklama TOP 5 interwencji dnia. Liga Narodów (10.09) / Polsat Sport / Polsat Sport

Jerzy Dudek / Grzegorz Wajda/REPORTER / East News

Robert Lewandowski / PAU BARRENA / AFP