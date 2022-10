Dublet Lewandowskiego! Co za uderzenie (WIDEO)

Pedri przejął piłkę w środku pola i zagrał krótko do Gaviego, który napędził atak Barcelony. Młody pomocnik po drodze był faulowany przez rywala, ale zdołał zagrać na skrzydło do Lewandowskiego, który zszedł do środka i sprzed pola karnego pięknie uderzył lewą nogą podwyższając prowadzenie Barcy na 2:0.

La Liga. Dublet Roberta Lewandowskiego w meczu z Villareal

Pierwszego gola Lewandowski zdobył cztery minuty wcześniej wykorzystując dobre dogranie Jordiego Alby z lewej strony boiska. Polak przyjęciem minął bramkarza i trafił do pustej bramki.

To było odpowiednio 10. i 11. trafienie Lewandowskiego w tym sezonie La Liga. Kapitan reprezentacji Polski jest liderem klasyfikacji strzelców.

Reklama