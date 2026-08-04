Dwa pierwsze występy Roberta Lewandowskiego w amerykańskiej MLS trzeba określić mianem bezbarwnych. Polak tuż po urlopie nie zachwycił, a jego Chicago Fire przegrało kolejno z Interem Miami oraz New York City FC.

Przełamanie nastąpiło w ostatni weekend. Robert Lewandowski w swoim pierwszym domowym meczu w Chicago odblokował się strzelecko. Po jego dublecie drużyna z "wietrznego miasta" wygrała 2:1 z Charlotte FC. O Polaku za oceanem momentalnie zrobiło się głośno. Kapitan reprezentacji Polski został wybrany najlepszym zawodnikiem kolejki.

Dla podopiecznych Gregg Berhaltera było to pierwsze zwycięstwo po przerwie spowodowanej trwającymi w USA mistrzostwami świata. Niedługo po meczu potwierdzono awans drużyny Polaka w prestiżowym zestawieniu.

Zdjęcie Lewandowskiego hitem internetu. Wszystko przez to, z kim się spotkał

Lewandowski bohaterem Chicago Fire. Amerykanie donoszą o kolejnym awansie

Mowa o "MLS Power Rankings" prowadzonym przez amerykańską stację MLS. Jest to zestawienie mające na celu odzwierciedlać aktualną moc poszczególnych drużyn amerykańskiej ligi, bez podziału na konferencję zachodnią i wschodnią.

W poprzednim zestawieniu Chicago Fire zajmowało ósmą lokatę. Pomimo porażki 1:3 z NYFC "Strażacy" zanotowali wówczas awans o jedną pozycję. Dziennikarze ESPN pisali wówczas o początku przygody Lewandowskiego z MLS, oficjalnie ogłaszając rozpoczęcie okresu aklimatyzacji.

Po triumfie nad Charlotte dziennikarze ESPN potwierdzili awans Chicago Fire. Drużyna Lewandowskiego w świeżo opublikowanym rankingu przesunęli się na szóstą pozycję. "Strażacy" zepchnęli na dalsze pozycję Real Salt Lake City FC oraz Minnesota United.

- Robert Lewandowski zadebiutował na własnym boisku w Chicago i od razu strzelił dwa gole w wygranym 2:1 meczu z Charlotte. Było to pierwsze zwycięstwo drużyny Fire w trzech ostatnich meczach i pierwsze po przerwie - odnotowano w krótkim uzasadnieniu na stronie ESPN.

Na pozycję lidera zestawienia ESPN "MLS Power Rankings" powrócił Inter Miami. Pozostałe miejsca na podium zajmują zawodnicy Los Angeles FC oraz dotychczasowego lidera Vancouver Whitecaps.

Rozgrywki MLS notują teraz kolejną przerwę. Chciago Fire w najbliższych dniach rozegra trzy spotkania w ramach Leagues Cup. Robert Lewandowski i spółka zmierzą się kolejno z Necaxą (7 sierpnia), Santosem (10 sierpnia) oraz Cruz Azul (14 sierpnia).





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