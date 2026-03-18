Dublet Lewandowskiego, a potem taka wypowiedź Flicka. Słowa Niemca niosą się po mediach

10 marca FC Barcelona przerwała swoją serię czterech wygranych z rzędu remisując w pierwszym starciu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Newcastle United na St. James' Park. Wydawać by się wówczas mogło, że "Sroki" miały całkiem niezłą pozycję wyjściową przed rewanżem, ale mecz ten, rozegrany 18 marca, okazał się ostatecznie wielkim popisem FCB.

"Duma Katalonii" ograła angielską drużynę aż 7:2 - a dwa gole z tej puli wpadły na konto Roberta Lewandowskiego, który w ogólnym rozrachunku spędził na murawie 66 minut. Po końcowym gwizdku zaś Polak mógł nasłuchać się sporo pochwał ze strony trenera Hansiego Flicka.

Hansi Flick wprost o Robercie Lewandowskim: W takich meczach jest jednym z najlepszych napastników

Niemiecki szkoleniowiec został podczas konferencji prasowej po spotkaniu zagadnięty m.in. właśnie o "RL9" i od razu przyznał, że doświadczony snajper po zdjęciu z boiska mówił mu, że miał jeszcze "paliwo" do dalszej gry, co miało się spodobać menedżerowi.

"Naszym napastnikom, Ferranowi i Lewandowskiemu, nie było ostatnio łatwo, bo ocenia się ich po strzelonych golach. Dziś była dobra okazja, na zdobywanie bramek" - zaznaczył Flick, cytowany m.in. przez M. Carmen Torres z dziennika "Marca".

Lewandowski ma doświadczenie i w meczach tego typu jest jednym z najlepszych napastników. Bardzo się cieszę, że zdobył dwa gole

Lewandowski w strzeleckiej formie, tymczasem mecze kadry za pasem. Stawka jest ogromna

Robert Lewandowski ma w obecnym sezonie na swym koncie już 16 bramek zdobytych dla "Blaugrany" we wszystkich rozgrywkach - a kolejna szansa dla napastnika na pokazanie swego strzeleckiego kunsztu nadejdzie w najbliższy weekend, kiedy FCB zmierzy się z Rayo Vallecano.

Potem zaś "Lewy" uda się na zgrupowanie reprezentacji Polski, którą 26 marca czeka pierwszy (i miejmy nadzieję nie ostatni) mecz w barażach o udział w mistrzostwach świata 2026. Rywalem "Biało-Czerwonych" będzie Albania.

