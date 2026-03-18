Dublet Lewandowskiego, a potem taka wypowiedź Flicka. Słowa Niemca niosą się po mediach

Paweł Czechowski

Rewanżowe starcie FC Barcelona i Newcastle United w 1/8 finału Ligi Mistrzów przyniosło łącznie aż dziewięć bramek - a autorem dwóch z nich został Robert Lewandowski, który bez dwóch zdań będzie miło wspominać potyczkę ze "Srokami". Po końcowym gwizdku, na konferencji prasowej, trener "Blaugrany" Hansi Flick przekazał kilka naprawdę znaczących słów pod adresem Polaka, który ewidentnie nie powiedział jeszcze swego ostatniego słowa w katalońskim klubie.

Robert Lewandowski świętuje z Wojciechem Szczęsnym zwycięstwo nad Newcastle. Z prawej trener FC Barcelona, Hansi Flick

10 marca FC Barcelona przerwała swoją serię czterech wygranych z rzędu remisując w pierwszym starciu 1/8 finału Ligi Mistrzów z Newcastle United na St. James' Park. Wydawać by się wówczas mogło, że "Sroki" miały całkiem niezłą pozycję wyjściową przed rewanżem, ale mecz ten, rozegrany 18 marca, okazał się ostatecznie wielkim popisem FCB.

"Duma Katalonii" ograła angielską drużynę aż 7:2 - a dwa gole z tej puli wpadły na konto Roberta Lewandowskiego, który w ogólnym rozrachunku spędził na murawie 66 minut. Po końcowym gwizdku zaś Polak mógł nasłuchać się sporo pochwał ze strony trenera Hansiego Flicka.

Hansi Flick wprost o Robercie Lewandowskim: W takich meczach jest jednym z najlepszych napastników

Niemiecki szkoleniowiec został podczas konferencji prasowej po spotkaniu zagadnięty m.in. właśnie o "RL9" i od razu przyznał, że doświadczony snajper po zdjęciu z boiska mówił mu, że miał jeszcze "paliwo" do dalszej gry, co miało się spodobać menedżerowi.

"Naszym napastnikom, Ferranowi i Lewandowskiemu, nie było ostatnio łatwo, bo ocenia się ich po strzelonych golach. Dziś była dobra okazja, na zdobywanie bramek" - zaznaczył Flick, cytowany m.in. przez M. Carmen Torres z dziennika "Marca".

Lewandowski ma doświadczenie i w meczach tego typu jest jednym z najlepszych napastników. Bardzo się cieszę, że zdobył dwa gole
stwierdził 61-latek.

Robert Lewandowski ma w obecnym sezonie na swym koncie już 16 bramek zdobytych dla "Blaugrany" we wszystkich rozgrywkach - a kolejna szansa dla napastnika na pokazanie swego strzeleckiego kunsztu nadejdzie w najbliższy weekend, kiedy FCB zmierzy się z Rayo Vallecano.

Potem zaś "Lewy" uda się na zgrupowanie reprezentacji Polski, którą 26 marca czeka pierwszy (i miejmy nadzieję nie ostatni) mecz w barażach o udział w mistrzostwach świata 2026. Rywalem "Biało-Czerwonych" będzie Albania.

Zobacz również:

Ewa Pajor
Piłka nożna

Długa męczarnia, potem pogrom. Pajor może świętować, błysk Polki i sukces Barcelony

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski
Piłkarz w stroju FC Barcelona z uniesionym ramieniem wskazuje wyciągniętym palcem kierunek, na dłoni widoczny bandaż. W tle rozmyta publiczność na stadionie.
Robert LewandowskiAFP
Piłkarz w sportowym stroju drużyny FC Barcelona siedzi na ławce rezerwowych, otoczony przez innych członków zespołu, w tle widać kilku zawodników rozmawiających ze sobą.
Robert LewandowskiAlberto GardinEast News
Piłkarz w koszulce w barwach klubu FC Barcelona unosi rękę do czoła i patrzy przed siebie, otwierając usta jakby dawał wskazówki lub wołał do kogoś podczas meczu, w tle rozmyta publiczność stadionu.
Robert Lewandowski JOAN MONFORTEast News
Marlon: Na tym etapie nie ma faworytów, podejdziemy do Lecha z szacunkiem i pokorąPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja