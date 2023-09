Druzgocące wieści dla FC Barcelony. Kibice wściekli, co z Lewandowskim?

La Liga przedstawiła właśnie tabelę z najnowszymi limitami wynagrodzeń poszczególnych klubów. Okazuje się, że w przypadku FC Barcelona , wynosi on 270 milionów euro . To o blisko 400 milionów euro mniej niż poprzednim razem.

Barcelona ma wielki problem. Nie zarejestruje nowych piłkarzy? A co z przyszłością "Lewego"?

Obecnie FC Barcelona wydaje na płace 404 miliony euro . Oznacza to, że w celu sprostania nowym limitom musiałaby "uwolnić" dodatkowo jeszcze 134 miliony euro . W tym momencie jest to dla klubu absolutnie nieosiągalne.

Co to oznacza dla mistrza Hiszpanii ? Otóż nic dobrego. Bez spełnienia warunków narzuconych przez Javiera Tebasa i jego ligę, FC Barcelona nie będzie mogła rejestrować nowych piłkarzy, a jak wiemy, już w styczniu "Dumę Katalonii" zasilić ma Vitor Roque - następca Roberta Lewandowskiego .

To nie koniec. Jest nadzieja na dobre wieści. Barcelona wciąż czeka

Istnieje jednak duża iskierka nadziei, że fatalne informacje o limicie wynagrodzeń wynoszącycm zaledwie 270 milionów euro niebawem zostaną zdezaktualizowane. Dobrze zorientowany w sprawach związanych z FC Barcelona użytkownik portalu "X" o nicku MisterCruyff14 zacytował słowa Javiera Tebasa, który oświadczył, że limit wynagrodzeń zostanie zaktualizowany w po uiszczaniu wpłat za sprzedaż udziałów w Barça Studios. Ma to być około 160 milionów euro, co oznacza, że limit wynagrodzeń wzrósłby do 430 milionów euro i wówczas "Duma Katalonii" znalazłaby się nad kreską.