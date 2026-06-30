W temacie przyszłości Roberta Lewandowskiego już nic więcej się nie wydarzy. Kapitan reprezentacji Polski w poniedziałek został oficjalnie zaprezentowany jako nowy zawodnik Chicago Fire. 37-latek rozpoczyna tym samym nowy etap w swojej karierze, po raz pierwszy przechodząc do klubu spoza Europy.

Polak pierwszy raz w seniorskiej karierze będzie mierzył się z sytuacją, gdy dołączy do nowego zespołu w trakcie trwającego sezonu. Aktualna kampania MLS rozpoczęła się jeszcze w lutym, a aktualnie rozgrywki zostały zawieszone z powodu trwającego w USA, Kanadzie oraz Meksyku mundialu.

Na tym etapie sezonu Chicago Fire znajduje się w niezłym położeniu. Drużyna prowadzona przez Gregga Berhaltera zajmuje w tym momencie trzecią pozycję w tabeli konferencji wschodniej. Polak już w swoim debiucie może zmierzyć się na boisku z dobrym znajomym sprzed lat.

Kluczowe wieści dla kibiców. Tam będzie można oglądać mecze Lewandowskiego w Chicago Fire

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Lewandowski swój premierowy występ w barwach Chicago Fire zaliczy już 17 lipca. Przeciwnikiem drużyny Polaka będzie Vancouver Whitecaps - lider konferencji zachodniej MLS. Jedną z największych gwiazd tego zespołu jest Thomas Muller, który przez lata z wielkimi sukcesami współpracował z "Lewym" w Bayernie Monachium.

W drugiej serii spotkań Lewandowski i spółka zagrają z Interem Miami. Trudno jednak oczekiwać, by w tym spotkaniu zagrał Leo Messi. Najlepiej opłacany zawodnik MLS na pewno będzie odpoczywał po mistrzostwach świata, na których Argentyna wciąż walczy o obronę mistrzowskiego tytułu.

Transfer Lewandowskiego przynosi polskim kibicom co najmniej dwie kłopotliwe kwestie. Zdecydowana większość spotkań kapitana reprezentacji Polski odbywać się będzie w godzinach nocnych polskiego czasu.

Wszystko wskazuje na to, że spotkania MLS nie będą dostępne w żadnej z ogólnodostępnych stacji telewizyjnych. Właścicielem praw do transmisji tej ligi aktualnie jest firma Apple. Mecze MLS od tego roku transmitowane są na żywo na platformie Apple TV. W tym momencie nowi użytkownicy po wygaśnięciu 7-dniowego bezpłatnego okresu próbnego będą musieli za dostęp do transmisji zapłacić 34,99 złotych miesięcznie.

- Niemożliwe, żeby jakakolwiek Polska telewizja przejęła transmisje do MLS. (…) Apple wykupiło prawa na wiele lat - taka przyjemność kosztuje powyżej 400zł na rok, ok. 40zł miesięcznie. Na Europę to są bardzo duże pieniądze jak za transmisje z jednej ligi, ale w poprzednim sezonie trzeba było wykupić osobny pakiet zawierający tylko MLS za podobną kwotę, bez możliwości oglądania innych produkcji Apple. Teraz zostało to połączone - opisała sprawę na łamach "Weszło" Katarzyna Przepiórka.

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Robert Lewandowski Photo by URBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski Beata Zawadzka East News

Robert Lewandowski Beata Zawadzka East News





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