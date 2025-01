Dramat Szczęsnego, Lewandowski świętuje. Hiszpanie wydali zaskakujący werdykt

Grad goli do przerwy. FC Barcelona gromi Real Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii

Do przerwy "Blaugrana" ukłuła jeszcze dwa razy, a piłkarze do szatni schodzili przy historycznym prowadzeniu 4:1. Solidnie między słupkami spisywał się Wojciech Szczęsny, który nie miał nic do gadania przy strzale Kyliana Mbappe. Sytuację mocno skomplikowała jednak czerwona kartka, jaką obejrzał w 56. minucie. Polak zaryzykował i wyszedł na przedpole, ale zahaczył Francuza, wobec czego Manzano wyrzucił go z boiska. Tablica świetlna wskazywała wówczas wynik 5:1. Po chwili zmienił się on na 5:2 - kapitalnie rzut wolny po faulu Szczęsnego wykorzystał Rodrygo.