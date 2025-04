Dramat na oczach Szczęsnego i Lewandowskiego. Poważny cios dla Barcelony, fatalne wieści

FC Barcelona od początku roku gra znakomicie i jest na dobrej drodze, aby sięgnąć po co najmniej jedno z trzech trofeów, o które walczy. Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka jeszcze nie przegrał w 2025 roku , choć nie brakowało trudniejszych meczów. Niespodziewanie do tej kategorii piłkarze Barcelony zaliczą również sobotnią potyczkę z Leganes. W grudniu ubiegłego roku Duma Katalonii sensacyjnie przegrała z tą ekipą na własnym stadionie.

Wydawało się, że tym razem Blaugrana nieco łatwiej upora się z niżej notowanym rywalem, ale boisko znów zweryfikowało jakiekolwiek plany. Leganes postawiło trudne warunki liderowi ligi hiszpańskiej . Niejednokrotnie to gospodarze sobotniego meczu byli bliżej zdobycia bramki i m.in. jedna z interwencji Wojciecha Szczęsnego uchroniła Barcelonę przed stratą gola. Do piłkarzy Flicka tym razem uśmiechnęło się szczęście, a miało to miejsce na początku drugiej połowy.