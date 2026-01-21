Partner merytoryczny: Eleven Sports

Dramat Lewandowskiego i taki prezent dla rywali. W drugiej połowie rehabilitacja [WIDEO]

Paweł Nowak

Aktualizacja

Fatalne wieści z Pragi dla wszystkich kibiców Barcelony oraz Roberta Lewandowskiego. Podczas meczu 7. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów ze Slavią Praga w 44. minucie napastnik został niefortunnie trafiony piłką przy rzucie rożnym rywali i skierował ją do własnej bramki. Joan Garcia nie miał szans na interwencję. Tym samym tablica wyników po pierwszej połowie wskazywała 2:2. Co ciekawe, w drugiej połowie także zdobył gola, lecz już dla swojej drużyny. Finalnie "Duma Katalonii" wygrała 4:2.

Piłkarz w stroju FC Barcelony na boisku podczas meczu, wyrażający zadowolenie lub lekką satysfakcję, obok niego drugi zawodnik zespołu z widocznym nazwiskiem na koszulce i rozmytym tłem trybun.
Robert LewandowskiATSUSHI TOKUMARUEast News

Po ligowej porażce z Realem Sociedad FC Barcelona chciała wrócić na zwycięską ścieżkę. Najbliższa okazja nadeszła w środę w spotkaniu w ramach 7. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów ze Slavią Praga. Ekipa Hansiego Flicka przystąpiła do gry osłabiona, bowiem z powodu urazu mecz ominął Ferran Torres, a zawieszony za kartki jest Lamine Yamal.

Dzięki temu swoją szansę na pokazanie się dostał Robert Lewandowski, który dostał od Hansiego Flicka okazję do gry od pierwszej minuty. Niestety napastnik, jak i cała "Duma Katalonii" spisuje się poniżej oczekiwań. To wykorzystali rywale, którzy już w 10. minucie wyszli na prowadzenie 1:0.

Wtedy sprawy w swoje ręce wziął Fermin Lopez i w niespełna dziewięć minut zanotował dublet. Ofensywny zawodnik strzelił dokładnie w 34. i 42. minucie. Chwilę później jednak tablica wyników wskazywała remis.

Lewandowski z samobójem. Ależ prezent dla rywali

W 44. minucie rzut rożny mieli gospodarze. Piłka została minimalnie strącona przez jednego z graczy czeskiej ekipy, co utrudniło możliwość ewentualnego wybicia piłki będącemu tuż za nim Lewandowskiemu. Polak był bez szans i skierował futbolówkę do własnej bramki.

W ten sposób do przerwy na Fortuna Arenie w Pradze był remis 2:2.

"Lewy" się zrehabilitował, jest gol na jego koncie

Mimo przykrego incydentu w pierwszej części spotkania 37-latek zdobył także gola do odpowiedniej bramki. W 71. minucie polu karnym świetnie znalazł się Marcus Rashford, który po chwili niemal do pustej bramki wyłożył piłkę Polakowi. Ten przyjął ją, a następnie lewą nogą podwyższył prowadzenie swojej drużyny na 4:2. Taki wynik utrzymał się już do końca spotkania.

Piłkarz w stroju drużyny FC Barcelona trzyma ręce na głowie, wyrażając rozczarowanie lub frustrację. Jego twarz zwrócona jest w dół, a tło stanowią nieostre sylwetki publiczności.
Robert Lewandowski ZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
Piłkarz w sportowym stroju drużyny FC Barcelona siedzi na ławce rezerwowych, otoczony przez innych członków zespołu, w tle widać kilku zawodników rozmawiających ze sobą.
Robert LewandowskiAlberto GardinEast News
Piłkarz w koszulce w barwach klubu FC Barcelona unosi rękę do czoła i patrzy przed siebie, otwierając usta jakby dawał wskazówki lub wołał do kogoś podczas meczu, w tle rozmyta publiczność stadionu.
Robert Lewandowski JOAN MONFORTEast News

