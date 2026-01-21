Dramat Lewandowskiego i taki prezent dla rywali. Garcia nawet nie drgnął [WIDEO]

Po ligowej porażce z Realem Sociedad FC Barcelona chciała wrócić na zwycięską ścieżkę. Najbliższa okazja nadeszła w środę w spotkaniu w ramach 7. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów ze Slavią Praga. Ekipa Hansiego Flicka przystąpiła do gry osłabiona, bowiem z powodu urazu mecz ominął Ferran Torres, a zawieszony za kartki jest Lamine Yamal.

Dzięki temu swoją szansę na pokazanie się dostał Robert Lewandowski, który dostał od Hansiego Flicka okazję do gry od pierwszej minuty. Niestety napastnik, jak i cała "Duma Katalonii" spisuje się poniżej oczekiwań. To wykorzystali rywale, którzy już w 10. minucie wyszli na prowadzenie 1:0.

Wtedy sprawy w swoje ręce wziął Fermin Lopez i w niespełna dziewięć minut zanotował dublet. Ofensywny zawodnik strzelił dokładnie w 34. i 42. minucie. Chwilę później jednak tablica wyników wskazywała remis.

Lewandowski z samobójem. Ależ prezent dla rywali

W 44. minucie rzut rożny mieli gospodarze. Piłka została minimalnie strącona przez jednego z graczy czeskiej ekipy, co utrudniło możliwość ewentualnego wybicia piłki będącemu tuż za nim Lewandowskiemu. Polak był bez szans i skierował futbolówkę do własnej bramki.

W ten sposób do przerwy na Fortuna Arenie w Pradze był remis 2:2.

