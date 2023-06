Dotkliwa kara dla Lewandowskiego? Te słowa mówią wszystko. "Wielka awaria"

Kiedy kolejny raz słyszę, że polski trener jest "be", zagraniczny trener jest "be" albo Robert milczy na konferencjach po meczach, albo nie wychodzi do dziennikarzy telewizyjnych w Mołdawii. No, słabe to jest. Grasz w Barcelonie, biłeś wszelkie rekordy w Bayernie Monachium, twoje słowa są traktowane w Polsce jak świętość, to weź odpowiedzialność za tę drużynę. Po Mołdawii tylko czekałem na to, że znowu Robert wyjdzie i powie, że taktyka była zła

~ grzmiał Jakub Kosecki w rozmowie z "Faktem"