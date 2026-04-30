Dosadny sygnał z Arabii dla Barcelony. Jest oferta. A Lewandowski wciąż się waha

Damian Okła

Proces kompletowania składu, który ponownie pozwoli Barcelonie powalczyć na kilku frontach będzie trudnym zadaniem dla pionu sportowego tego klubu. Jest więcej niż prawdopodobne, że w zespole dojdzie do poważnych roszad. "Duma Katalonii" w swoich szeregach chciałaby zatrzymać Joao Cancelo, który jest wypożyczony z Al-Hilal. Jednak Arabowie stawiają twardy warunek w kwestii Portugalczyka.

Robert Lewandowski w koszulce Barcelony w otoczeniu Fermina Lopeza, Marcusa Rashforda i Joao Cancelo
Alberto GardinAFP

Sezon 2025/2026 zbliża się do końca i wiele wskazuje na to, że FC Barcelona zakończy go z dwoma trofeami. Pierwsze zapewnili sobie na początku roku, gdy wygrali w Superpucharze Hiszpanii. Teraz "Blaugrana" jest na dobrej drodze, aby obronić tytuł mistrzów Hiszpanii. Obecnie przewaga zespołu prowadzonego przez Hansiego Flicka nad drugim Realem Madryt wynosi jedenaście punktów, a do końca rozgrywek zostało tylko pięć spotkań.

Musiałby się wydarzyć więc kataklizm, aby Barcelona nie sięgnęła po tytuł. Sytuacja w tabeli pozwala też na skupienie się na kolejnym sezonie. A przed pionem sportowym "Blaugrany" poważne wyzwanie. Nie od dziś wiadomo, że zespołowi potrzebne są solidne wzmocnienia, jeśli "Duma Katalonii" myśli o triumfie w Lidze Mistrzów. Plany są duże, ale trzeba je jeszcze zmaterializować. A to będzie najtrudniejsze zadanie.

Wymowny sygnał z Arabii Saudyjskiej dla FC Barcelona. Przyszła konkretna propozycja

Jednym z celów Barcelony jest zatrzymanie Joao Cancelo. Portugalczyk jest wypożyczony z Al-Hilal i plan klubu był jasny - chciano przedłużyć to wypożyczenie. Jak informuje kataloński "Sport", powołując się na portal 365scores, przedstawiciele klubu z Arabii Saudyjskiej mają jednak inną wizję tej transakcji i mieli przedstawić ją Barcelonie. Przekaz jest jednoznaczny: albo "Blaugrana" zapłaci za Cancelo, albo Al-Hilal nie pozwoli na kolejne wypożyczenie.

Wszystko przez to, że Portugalczykowi za rok kończy się kontrakt w Arabii i mógłby odejść za darmo. A klub z Bliskiego Wschodu chce cokolwiek zarobić na swoim piłkarzu. Mówi się, że Barcelona musiałaby zapłacić za obrońcę około 15 milionów euro. W dodatku za pozostaniem Cancelo w Al-Hilal ma opowiadać się trener Simone Inzaghi, ale sam piłkarz do Arabii nie zamierza wracać. Może być to więc obustronne przeciąganie linii przed ostatecznymi decyzjami.

Ponadto temat Arabii Saudyjskiej w kontekście Barcelony może być o wiele ciekawszy. Z najnowszych doniesień z Hiszpanii wynika, że nad obraniem tego kierunku zastanawia się Robert Lewandowski. Polak ma się wahać pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Arabią właśnie. Niewykluczone więc, że wątek "Dumy Katalonii", Lewandowskiego i klubów Bliskiego Wschodu będzie na tapecie hiszpańskich mediów w najbliższych tygodniach.

Joao CanceloANDER GILLENEA AFP
Joao CanceloGONGORAAFP
