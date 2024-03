Coraz więcej głosów niepokoju pojawia się w Hiszpanii na temat przewidywanej formy Roberta Lewandowskiego w końcówce sezonu. Polak znów prezentuje się tak, jak nas do tego przyzwyczaił, regularnie strzela, nie opuścił też ani jednego meczu w FC Barcelonie. Lokalne media zwracają jednak uwagę, jak bardzo eksploatowany jest napastnik reprezentacji Polski w porównaniu do innych zawodników "Dumy Katalonii". Rzeczywiście 35-latek w ostatnich dziewięciu na dziesięć spotkań rozegrał pełne 90 minut. Do tego dochodzą jeszcze ostatnie zmagania w ramach baraży o awans do mistrzostw Europy, zwłaszcza wtorkowa batalia, podczas której spędził na boisku pełne 120 minut.

Reklama