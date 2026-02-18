Doniesienia o Lewandowskim. Tak nazwał Nawrockiego. 2 słowa poszły w Polskę

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Jako zagorzały kibic i fan Lechii Gdańsk Karol Nawrocki doskonale pamięta Roberta Lewandowskiego jeszcze z czasów gry w barwach Znicza Pruszków. O swoich wspomnieniach prezydent Rzeczypospolitej Polskiej opowiedział w książce Sebastiana Staszewskiego "Lewandowski. Prawdziwy". Jej autor dotarł przy okazji do słów, jakie pod adresem głowy naszego państwa miał wypowiedzieć snajper FC Barcelona i reprezentacji Polski podczas rozmowy ze znajomym.

Dwóch mężczyzn przedstawionych w kadrze dzielonym na pół, po lewej osoba w sportowej kurtce z herbem Polski poprawiająca kołnierz, po prawej elegancko ubrany mężczyzna w garniturze i czerwonym krawacie wykonujący gest dłonią.
Na zdjęciu Robert Lewandowski oraz prezydent RP Karol NawrockiGrzegorz Wajda/REPORTER / WOJCIECH STROZYK/REPORTERReporter

Karol Nawrocki dał się poznać jako wielki miłośnik piłki nożnej. To jedna z jego życiowych pasji, z kultywowania której nie zrezygnował nawet po wstąpieniu na najważniejszy urząd w państwie. A obiektem futbolowej miłości prezydenta RP jest gdańska Lechia, na której meczu - z Motorem Lublin - pojawił się nawet już po swoim zaprzysiężeniu.

O tym, jak wstąpił w grono biało-zielonych fanów Karol Nawrocki opowiedział niegdyś w podczas rozmowy z cyklu "Wywiad z Chuliganem", którą jakiś czas temu przypomniała Telewizja Republika.

- Mój pierwszy mecz to Lechia - Stilon Gorzów. Lechia przegrywała 0:4 i skończyło się 4:4. Pamiętam, byłem ze swoim kolegą na tym meczu. Niewiele widziałem. Musiałem korelować to, co widzę na trybunach i okrzyki z tym, co widziałem na boisku. To taki szok, że z 0:4 można zrobić 4:4. Pomyślałem wtedy, że tak naprawdę piłka jest czymś, co wciąga i co jest zupełnie nieprzewidywalne - opowiedział wówczas.

Polski sukces. Tusk właśnie na to czekał. Nawrocki ruszył z gratulacjami

Robert Lewandowski o Karolu Nawrockim. "W rozmowie ze znajomym"

O jednym z pamiętnych dla siebie meczów Lechii Karol Nawrocki opowiedział ostatnio także na łamach książki Sebastiana Staszewskiego "Lewandowski. Prawdziwy". Było to spotkanie ze Zniczem Pruszków, które zapewniło gdańszczanom upragnioną promocję na najwyższy poziom rozgrywkowy. Wspomniane starcie miało miejsce dokładnie 18 maja 2008 roku. Lechia wygrała wówczas 1:0. Gola na wagę awansu zdobył Maciej Rogalski, pewnie wykorzystując rzut karny, który wywalczył wcześniej Paweł Buzała. Jak tamte zdarzenia wspomina obecny prezydent RP?

Dla nas to był jeden z najważniejszych meczów w historii, bo dzięki wygranej ze Zniczem wróciliśmy do Ekstraklasy. Mówię "my", bo byłem i jestem wiernym kibicem Lechii. Dlatego cieszyłem się wtedy, że Robert nie strzelił żadnego gola. Ale już wówczas wyróżniał się na boisku, w końcu nosił tytuł najlepszego strzelca ligi
mówi Karol Nawrocki na łamach biografii "Lewandowski. Prawdziwy"

Jej autor dotarł także do słów, którymi sam Robert Lewandowski miał określić wybraną w poprzednim roku głowę państwa, choć napastnik FC Barcelona i reprezentacji Polski unika otwartych wypowiedzi i deklaracji dotyczących świata polityki.

- Ostatnio dobre wrażenie na Lewandowskim zrobił jednak Karol Nawrocki, nowy prezydent Rzeczypospolitej, którego zawodnik w rozmowie ze znajomym określił jako "mocnego" i "odważnego" - pisze Sebastian Staszewski w swojej książce, która miała swoją premierę pod koniec minionego roku i odbiła się szerokim echem nie tylko w Polsce, ale i mediach sportowych z całego świata, dla których Robert Lewandowski to jedna z ikon współczesnego futbolu.

Zobacz również:

Donald Tusk, Karol Nawrocki
MMA

Gorąco na linii Tusk-Nawrocki. Premier nie wytrzymał. Najman reaguje na aferę

Patryk Górski
Patryk Górski
Mężczyzna w niebieskim garniturze i czerwonym krawacie siedzi na tle z logo Spotify i Nike, trzyma mikrofon, przygotowany do wypowiedzi lub wywiadu.
Robert LewandowskiXAVIER BONILLAEast News
Mężczyzna w garniturze i bordowym krawacie stoi przy mikrofonie, w tle liczne biało-czerwone flagi, atmosfera oficjalna związana z uroczystością państwową.
Karol NawrockiFilip Naumienko/REPORTEREast News
Mężczyzna w sportowym stroju wykonuje rozgrzewkowe ćwiczenie, unosi nogę wysoko do góry, a na pierwszym planie widoczny jest jasny, neonowy but piłkarski pokryty trawą.
Robert Lewandowski Bradley CollyerEast News
„Tego gola zapamiętam na zawsze” — Lewandowski o powrocie na Camp Nou [WIDEO]© 2025 Associated Press

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja