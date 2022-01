W miniony piątek przetrzebiony przez koronawirusa Bayern Monachium przegrał z Borussią Moenchengladbach 1-2. Mistrzom Niemiec nie pomogła nawet jedna bramka zdobyta przez Roberta Lewandowskiego.



Mimo porażki Bayern jest niekwestionowanym liderem tabeli Bundesligi i ma sześć punktów przewagi nad drugą Borussią Dortmund.



Bayern Monachium. Robert Lewandowski jednym z gwarantów sukcesu klubu

Jeśli Lewandowski i spółka nie stracą roztrwonią przewagi do końca sezonu, zgarną 10 z rzędu tytuł mistrzowski. Lothar Matthaeus przewiduje na łamach "Kickera", że w najbliższym czasie Bayern wciąż będzie dominował na własnym podwórku. Układ sił może zmienić tylko rozpad trzonu drużyny.



- Sytuacja może się zmieni, jeśli rusztowanie zbudowane z Manuela Neuera, Thomasa Muellera oraz Roberta Lewandowskiego zostanie rozerwane. I to tylko wtedy, jeśli reszta drużyn będzie ciężko pracować. Ale dopóki to trio gra, nie będzie nowego mistrza - zadeklarowała ikona niemieckiej i światowej piłki.

