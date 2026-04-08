Domaga się odejścia Roberta Lewandowskiego z Barcelony. Bezlitosny werdykt

Tomasz Chabiniak

"Barcelona musi pozbyć się Roberta Lewandowskiego, ale zastąpienie legendarnego napastnika nie będzie łatwe" - głosi w nagłówku artykuł Toma Mastona na portalu Goal.com. Dziennikarz uważa, że "Duma Katalonii" nie powinna przedłużać wygasającego kontraktu polskiego napastnika i dał kilka argumentów. "Nadszedł czas, by iść dalej" - czytamy.

Robert Lewandowski 20.10.2024 r. w stroju FC Barcelony z rękami na głowie, w tle piłkarze na boisku
Robert Lewandowski, 20.10.2024 r.

Zbliża się czas decyzji Roberta Lewandowskiego ws. przyszłości w Barcelonie. Kontrakt wygasa 30 czerwca, a "Sport" donosił, że polski napastnik będzie znał swoje plany zawodowe w końcówce kwietnia. Joan Laporta chce jego pozostania, ale piłeczka jest po stronie samego piłkarza.

Nie wszyscy są przekonani, że "RL9" powinien pozostać na Spotify Camp Nou. W tym gronie jest dziennikarz Goal.com Tom Maston. Zwycięskiego sobotniego gola przeciwko Atletico Madryt postrzega jako potencjalnie jego ostatni głośny moment na "szczycie europejskiej piłki".

Doniesienia sugerowały, że Barcelona jest gotowa zaoferować Lewandowskiemu umowę z 50-procentową obniżką wynagrodzenia, ale z możliwością znacznego zwrotu w postaci różnych premii i klauzul. Nawet przy tak niskim koszcie, byłby to błąd ze strony "Blaugrany"
Tom Maston

Nowa siła na mapie Ekstraklasy? Zbliża się wielka chwila dla Lukasa Podolskiego

"Nie ma wątpliwości, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy jego forma spadła" - napisał autor, przytaczając statystyki goli - 42 w zeszłym sezonie i 17 w bieżącym. Oczywiście zauważył, że nasz rodak ma też po prostu mniej minut na boisku, ale postrzega to nie jako zaletę podtrzymania częstotliwości trafiania, lecz swego rodzaju niedyspozycję do regularnego boju na kilku frontach. Podważył też rangę bramek w Champions League, te z Newcastle padły na sam koniec, gdy dwumecz był rozstrzygnięty, a ta ze Spartą Praga była na 4:0. Docenił tylko gola na 1:1 w wygranym 4:1 starciu z Kopenhagą.

Tom Maston wydał wyrok ws. Lewandowskiego w Barcelonie. Mocne słowa. "To byłby błąd"

Jako największy problem "Lewego" określił brak wpływu na rozegranie akcji "Blaugrany". Przytoczył konkretne liczby - średnio 14,2 podania i 33,1 kontaktu z piłką w przeliczeniu na 90 minut. Polak wygrywa też mniej niż połowę pojedynków.

"Test oka" wskazuje, że zdolność do adaptacji taktycznej Lewandowskiego nie jest to już aktualna, a sobotnia decyzja Flicka o wystawieniu najpierw Olmo, a potem wpuszczeniu Ferrana mówiła sama za siebie
Tom Maston

"Usunięcie Lewandowskiego z listy płac w pewnym stopniu pomogłoby kupić nowych zawodników, a to powinno być priorytetem Barcelony. Ostatnie cztery sezony były zachwycającym zwieńczeniem jednej z najlepszych karier europejskiego napastnika w XXI wieku, ale nadszedł czas, by klub ruszył dalej, niezależnie od trudności, jakie niesie ze sobą znalezienie następcy" - zakończył Maston.

Ukrainiec szydził z Polaków i Wołynia, teraz idzie do sądu. Jasno wskazuje winnego

Zobacz również:

Mbappe i Neuer
Liga Mistrzów

40-latek bohaterem hitu w Madrycie. Piszą o głośnym powrocie. Ruszyła debata

Piłkarz drużyny FC Barcelona w granatowo-bordowej koszulce z logotypem sponsora trzyma rękę na głowie w geście rozczarowania, z rozmytym tłem boiska oraz innymi zawodnikami.
Robert Lewandowski, 16.02.2026 r.
piłkarz w granatowo-bordowej koszulce FC Barcelony stoi na boisku podczas meczu, z wyraźnym skupieniem na twarzy, w tle rozmyte trybuny
Robert Lewandowski
Dwaj mężczyźni w eleganckich garniturach siedzą na wysokich krzesłach na tle ścianki z logotypami Spotify i Nike; jeden z nich trzyma mikrofon i przemawia, drugi słucha z poważnym wyrazem twarzy, trzymając mikrofon na kolanach.
Robert Lewandowski i Joan Laporta
Adrian Staszewski: Jest to decyzja dobrze przemyślanaPolsat Sport

