Zbliża się czas decyzji Roberta Lewandowskiego ws. przyszłości w Barcelonie. Kontrakt wygasa 30 czerwca, a "Sport" donosił, że polski napastnik będzie znał swoje plany zawodowe w końcówce kwietnia. Joan Laporta chce jego pozostania, ale piłeczka jest po stronie samego piłkarza.

Nie wszyscy są przekonani, że "RL9" powinien pozostać na Spotify Camp Nou. W tym gronie jest dziennikarz Goal.com Tom Maston. Zwycięskiego sobotniego gola przeciwko Atletico Madryt postrzega jako potencjalnie jego ostatni głośny moment na "szczycie europejskiej piłki".

Doniesienia sugerowały, że Barcelona jest gotowa zaoferować Lewandowskiemu umowę z 50-procentową obniżką wynagrodzenia, ale z możliwością znacznego zwrotu w postaci różnych premii i klauzul. Nawet przy tak niskim koszcie, byłby to błąd ze strony "Blaugrany"

"Nie ma wątpliwości, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy jego forma spadła" - napisał autor, przytaczając statystyki goli - 42 w zeszłym sezonie i 17 w bieżącym. Oczywiście zauważył, że nasz rodak ma też po prostu mniej minut na boisku, ale postrzega to nie jako zaletę podtrzymania częstotliwości trafiania, lecz swego rodzaju niedyspozycję do regularnego boju na kilku frontach. Podważył też rangę bramek w Champions League, te z Newcastle padły na sam koniec, gdy dwumecz był rozstrzygnięty, a ta ze Spartą Praga była na 4:0. Docenił tylko gola na 1:1 w wygranym 4:1 starciu z Kopenhagą.

Tom Maston wydał wyrok ws. Lewandowskiego w Barcelonie. Mocne słowa. "To byłby błąd"

Jako największy problem "Lewego" określił brak wpływu na rozegranie akcji "Blaugrany". Przytoczył konkretne liczby - średnio 14,2 podania i 33,1 kontaktu z piłką w przeliczeniu na 90 minut. Polak wygrywa też mniej niż połowę pojedynków.

"Test oka" wskazuje, że zdolność do adaptacji taktycznej Lewandowskiego nie jest to już aktualna, a sobotnia decyzja Flicka o wystawieniu najpierw Olmo, a potem wpuszczeniu Ferrana mówiła sama za siebie

"Usunięcie Lewandowskiego z listy płac w pewnym stopniu pomogłoby kupić nowych zawodników, a to powinno być priorytetem Barcelony. Ostatnie cztery sezony były zachwycającym zwieńczeniem jednej z najlepszych karier europejskiego napastnika w XXI wieku, ale nadszedł czas, by klub ruszył dalej, niezależnie od trudności, jakie niesie ze sobą znalezienie następcy" - zakończył Maston.

Robert Lewandowski, 16.02.2026 r. JOSEP LAGO East News

Robert Lewandowski PSNEWZ/SIPA East News

Robert Lewandowski i Joan Laporta XAVIER BONILLA East News

