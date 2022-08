Dodatkowe wsparcie dla Lewandowskiego. Najbliżsi zjeżdżają się do Barcelony

Amanda Gawron Robert Lewandowski

To ważny dzień dla Roberta Lewandowskiego. 33-latek jako pierwszy w historii reprezentant Polski zostanie zaprezentowany jako piłkarz FC Barcelony. Na to wydarzenie z upragnieniem czekał nie tylko "Lewy", ale również jego najbliżsi. Wiadomo już, że do Barcelony wybrała się specjalna delegacja z Polski. Polak nie będzie mógł więc narzekać na brak wsparcia

Zdjęcie Na prezentacji Lewandowskiego pojawią się jego najbliżsi / Instagram / East News