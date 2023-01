W ostatnim meczu ligowym Katalończycy musieli radzić sobie bez Lewandowskiego . To kara za czerwoną kartkę oraz zachowanie Polaka w spotkaniu z Osasuną . Uznano, że napastnik Barcelony wykonywał wobec sędziów obraźliwe gesty i w połączeniu z karą za dwie żółte kartki, Lewandowski został zawieszony na trzy spotkania ligowe. Mimo odwołań Barcelony, kata została utrzymana.

Hiszpańskie media: Lewandowski z Betisem zagra od pierwszej minuty