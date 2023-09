Dobre informacje w sprawie „Lewego”. Dziennikarze są zgodni

Robert Lewandowski przeżywa trudny okres. Krytykowany był już za drugą połowę poprzedniego sezonu, bo po powrocie z mistrzostw świata w Katarze długo szukał formy. Także początek obecnych rozgrywek nie był dla Polaka zbyt udany - w pierwszych dwóch spotkaniach nie zdobył bramki, a rywale skutecznie zniechęcali go do gry.

Lewandowski do siatki trafił w trzeciej kolejce, w kolejnej też dołożył trafienie i ze sporymi nadziejami jechał na zgrupowanie reprezentacji. Polacy przeciwko Wyspom Owczym zagrali słabo, ale dwa gole Lewandowskiego dały im zwycięstwo. Kilka dni później z Albanią kapitan reprezentacji spisał się jednak bardzo słabo, podobnie jak cała drużyna, i Polacy przegrali 0-2.

Robert Lewandowski w podstawowym składzie na mecz z Betisem

Po tym występie hiszpańscy dziennikarze zaczęli spekulować, czy po powrocie do Barcelony Lewandowski utrzyma miejsce w podstawowym składzie. Niektórzy zaczęli nawet publikować składy, według których Polak mógłby usiąść na ławce rezerwowych.

Wygląda jednak na to, że przeciwko Betisowi Polak wyjdzie od pierwszej minuty, a co do tego zgodne są wszystkie hiszpańskie dzienniki. Przewidywane składy przez dziennikarzy zebrał profil BarcaInfo na portalu społecznościowym "X".