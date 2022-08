Do kiedy Barcelona może zgłosić Lewandowskiego i innych do meczu z Rayo?

Dariusz Wołowski Robert Lewandowski

Kluczowy moment to ten, w którym delegat drużyny Carles Naval będzie wręczał sędziemu meczu z Rayo Vallecano dokumenty piłkarzy Barcelony, którzy zagrają w tym spotkaniu. To odbywa się na kilka minut przed meczem, czyli w wypadku inauguracji sezonu ligowego Barcelony do godziny 20,55 w sobotę 13 sierpnia 2022 roku.

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP