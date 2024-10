Do El Clasico zostały godziny, Ancelotti zapowiada specjalny plan. "Lewy" może zostać zaskoczony

O ile na długo przed pierwszym gwizdkiem możemy przewidzieć, jaką FC Barcelona ujrzymy w sobotnim El Clasico, w przypadku Realu Madryt nie jest to takie proste. Carlo Ancelotti w starciu z rozpędzonymi rywalami będzie musiał poradzić sobie bez kluczowych ogniw. Sam Włoch zapowiedział wyjątkowy plan na spotkanie.

FC Barcelona w przewidywalnym składzie na El Clasico. Złe wieści dla Szczęsnego

FC Barcelona od początku sezonu musiała radzić sobie z wieloma problemami kadrowymi. W ostatnim czasie Hansi Flick odzyskał jednak wielu zawodników, choć faktem jest, iż każdy z nich występuje w linii pomocy. Tylko w październiku Niemiec wprowadzał z powrotem do gry Frenkiego de Jonga, Gaviego, Daniego Olmo czy Fermina Lopeza. To oznacza, że przed pojedynkiem z Realem Madryt Flick ma ból głowy w związku z obsadą drugiej linii. Pedri może być jednak pewien swojego miejsca, a Marc Casado z Ferminem udowodnili w meczu z Bayernem Monachium, jak mogą być przydatni. Wydaje się zatem, że to ich zobaczymy w wyjściowym składzie.